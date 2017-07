ICA reitera que las medidas de control en Agroexpo son extremas

Foto Cortesía Fedegan

Pese a la alerta emitida por el sector ganadero por la realización de la feria Agroexpo que empezó este jueves en Bogotá, el ICA recordó que se extremaron las medidas sanitarias en en Corferias para controlar y prevenir que el foco de aftosa se expanda.

El director del ICA, Luis Humberto Martinez reiteró que las medidas sanitarias durante el desarrollo de esta feria serán extremadas con más de 100 profesionales dentro de Corferias, controlando el ingreso de los animales.

Igualmente, habrá un puesto de mando unificado que funcionará las 24 horas del día en las instalaciones del ICA, para realizar el seguimiento sanitario del evento.

Sin embargo, el presidente de Analac, gremio que agrupa a los productores de leche, considera que la movilización de animales para la feria Agroexpo puede ayudar a propagar la fiebre aftosa.

Para el dirigente gremial no es conveniente concentrar ganado en esta y otras ferias. “Los riesgos existen, hay que tratar de mitigarlos y a ello obedece nuestro llamado de atención”.

Precios carne

Por otra parte frente a las denuncias que han hecho lagunos ganaderos sobre la especulación de precios de las reses por cuenta del foco de aftosa lo que supuestamente encarecido el precio de la carne , el coordinador de precios de Corabastos, Pedro Triviño aseguró que las alzas han sido solo de $100 y desde hace 20 días pero aclaró que no tienen nada que ver con la aftosa.

“Hace masomenos 20 dias la libra de carne pasó de 7.500 pesos a 7.600 , pero no tiene nada que ver con la aftosa de hecho no hemos tenido ningún reporte, nosostros en corabastos somos representativos en pescado, pero no en res ni cerdo”, explicó.