ICAN en Colombia pide a Santos firmar tratado para erradicar armamento nuclear

La Campaña Colombiana contra las Minas, ganadora del Premio Nobel de Paz en 2017, tras integrar la iniciativa que promueve la prohibición de las armas nucleares en el mundo, pidió al presidente Juan Manuel Santos que firme el tratado aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca la erradicación de este tipo de armamento.

Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombia contra las Minas, indicó que el objetivo es que el mundo, los jóvenes y los gobiernos tengan conciencia sobre el riesgo del desarrollo del armamento nuclear con el fin de prohibir y disminuir el uso del armamento nuclear. (Lea también: Campaña antinuclear ICAN gana Premio Nobel de Paz 2017)

“Un Nobel de Paz como el presidente Juan Manuel Santos debería aprovechar este periodo que tiene aún para dar los saltos que la humanidad está exigiendo, el más concreto es que Colombia haga parte de este tratado y lo ratifique ante la instancia que corresponda”, indicó Jiménez.

Según Jiménez, aunque por el momento en la región no se está desarrollando armamento nuclear el tener conciencia sobre el tema impide que este tipo de fenómenos llegue a hacer parte de nuestra cotidianidad.

“Nosotros teníamos un reactor nuclear para fines positivos, que nos regalaron los Estados Unidos hace 30 años que no es para un desarrollo armamentístico (…) La amenaza es latente y proteger el planeta, la vida y la humanidad es el reto principal que deberíamos asumir todos”, indicó Jiménez.

De igual forma, sostuvo que en Colombia este tratado no se ha firmado porque las autoridades en cabeza del Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa nacional no lo han considerado necesario y también porque no hemos hecho suficiente conciencia al interior de la sociedad sobre los riesgos que tiene el desarrollo de armamento nuclear.

“Una explosión nuclear afectaría la humanidad en su conjunto, la distancia no nos salvaría, y un conflicto nuclear como el que se ha vendo insinuando en el ultimo tiempo debe ser una preocupación global”, agregó.