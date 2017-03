ICBF recomienda que niños menores de 14 años tengan celular pero sin internet

Foto referencial Ingimage

La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, insiste en la necesidad de evitar que los niños menores de 12 años tengan un celular con datos, para prevenir los casos de abuso sexual.

Bajo el argumento de que un niño no cumple con las habilidades cognitivas necesarias para analizar cierta información trasmitida a través de las redes sociales, la directora del ICBF hace un llamado a los padres para que “les den a sus hijos un celular donde se puedan comunicar con ellos pero que este no tenga internet”. (Lea también: ¿Por qué no regalarle un celular a un niño menor de 14 años?)

“Hay otras opciones para poder ubicar a los hijos, inclusive más económicas que un Smartphone y que evitaría exponer a los niños a los grandes riesgos que hoy supone tener una red social“, aseguró Plazas, quien considera alarmante los miles de casos que al día lleva el Bienestar familiar en restablecimiento de derechos a niños víctimas de delitos cibernéticos como el ‘sexting’.

La directora Plazas citó un estudio del Ministerio de Tecnologías que indica que 7 de 10 papás no hacen acompañamiento a sus hijos en el uso de internet, “una razón más para dimensionar la gravedad de esta situación porque ya hay niños que están empezando su vida sexual desde muy chiquitos a través de las redes sociales, enviando fotos sin ropa y demás“.

El debate busca establecer ciertas pautas que se deben tener en cuenta para fortalecer la crianza y las conductas de los niños en una sociedad en continua interacción con la Social Media.