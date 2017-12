Iglesia católica envía mensaje de Navidad e invita a no perder el verdadero sentido de esta festividad

Imagen tomada del video.

En su mensaje de Navidad a los colombianos, la Iglesia católica invitó a dejar de lado las cosas materiales y superficiales, tradicionales de estas fiestas. El cardenal de Colombia, monseñor Rubén Salazar pidió recordar el verdadero sentido de la Navidad que corresponde a la expresión del amor de Dios manifestado en el nacimiento de Cristo.

“La Navidad es una fiesta que nos cala profundamente en el corazón, todo eso que sucede alrededor de las luces, las flores, los regalos, todo eso nos invita a que verdaderamente nos sintamos en fiesta, pero ¿cuál es el origen de la fiesta? Es el amor misericordioso de Dios manifestado en el nacimiento de Cristo, nuestro señor. No perdamos el verdadero sentido de la Navidad, no nos quedemos en las cosas exteriores, no nos quedemos en las luces, en las flores, en los regalos (…)”, señaló el cardenal Salazar.

El también Arzobispo de Bogotá aseguró que en estas fechas debemos extender nuestros corazones al amor infinito de Dios y recordar que la Navidad es la fiesta del amor.

“(…) ahondemos, que cada uno de nosotros en esta Navidad experimente, en su corazón, allá en lo más intimo de su ser, ese amor infinito de Dios que lo ama, que lo ama hasta el punto que le dio su propio hijo para que pudiendo unirse a él por la fe tuviera la vida y la vida en plenitud”, añadió.

Finalmente, el cardenal de Colombia, monseñor Rubén Salazar invitó a los creyentes a vivir esta Navidad “como una fiesta que debe transformar toda nuestra existencia”.