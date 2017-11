Foto cortesía Inaldo Pérez

En la primera sesión del último debate de la Justicia Especial para la Paz (JEP) se resolvieron 11 impedimentos de los 24 que presentaron los representantes, varios de ellos por tener familiares militares que están investigados. (Lea: Piden acelerar aprobación de la JEP para evitar que ex-Farc abandonen zonas veredales)

El número de impedimentos podría ser más elevado si no es por la intervención que hizo el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien aclaró que para la discusión de este proyecto de ley estatutaria de la JEP no vincula a quienes aducen tener investigaciones en las altas cortes. (Lea también: Santos considera una “torpeza” que los terceros no acudan a la JEP)

Aunque esta primera sesión se levantó por falta de quórum, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, adujo que fue una larga jornada, pero que está ley tendrá el tiempo necesario para ser discutida. (Lea también: Por falta de quórum se frustra votación de ley agraria tramitada por Fast Track)

Lara manifestó que aunque su partido no está de acuerdo con muchos de los puntos de la ley estatutaria de la JEP votarán el articulado y harán proposiciones.