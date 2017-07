Impedir venta de ETB es repetir la historia de Telecom que terminó siendo regalada: secretario de Gobierno

Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que la administración distrital apeló la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de la capital que declaró la nulidad del artículo 140 del Plan de Desarrollo del alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, el cual autorizaba la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones (ETB).

De igual forma sostuvo que con esta decisión judicial continúa en riesgo el patrimonio de los bogotanos en una empresa que cada vez pierde más valor y está en una desventaja estratégica en la competencia de un mercado de alto riesgo, donde hay multinacionales con recursos ilimitados y cientos de millones de usuarios.

“Desafortunadamente, parece que nos llevaran y nos indujeran a repetir la historia de Telecom, una empresa importante del Estado que finalmente se impidió su venta y tuvo que ser regalada, básicamente asumiendo los pasivos pensionales”, dijo Uribe.

El funcionario explicó que a la administración le preocupa que no vaya a poder hacer inmediatamente las inversiones en materia de infraestructura necesarias para la ciudad.

También aseguró que la decisión del alcalde Peñalosa de vender la ETB es responsable porque busca no arriesgar el capital de los bogotanos en una empresa que no sólo ha perdido valor sino que en los últimos años no ha dado utilidades para hacer inversiones necesarias en el plan de infraestructura de orden social.

“Aún con las otras fuentes de financiación se financian también inversión en infraestructura de transporte vial, hospitalaria, educativa, si bien de la ETB no dependía el 100% del Plan de Desarrollo, por supuesto, es una porción muy importante y un tema estratégico en inversión social”, indicó Uribe

Agregó que “estamos convencido de que la venta de la ETB le conviene a Bogotá, le conviene a la inversión social y especialmente mitiga el alto riesgo”.