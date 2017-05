Imputan cargos a 3 ex militares por falsos positivos de Soacha

Foto Referencial

Ante la juez 47 con funciones de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a tres ex militares investigados por el caso de los mal llamados falsos positivos de Soacha, se trata de los militares retirados, Mauricio Peniche Delgadillo, el Mayor (r) José Simón Baquero, y Carlos Alberto Rodríguez Mora.

A quienes la Fiscalía los señaló como responsables por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, falsedad ideológica en documento público, y desaparición forzada, por los homicidios de Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín y el menor de edad Jaime Estiven Valencia.

La Fiscalía señaló que “estos militares formaron parte del engaño a jóvenes del municipio de Soacha y aprovechando su origen humilde y de escasos recursos para llevarlos al municipio de Ocaña en Norte de Santander y proceder a quitarles la vida”.

De igual manera, añadió que “los mencionados hechos no corresponden a actos enmarcados en el conflicto armado colombiano, y no se pueden endilgar al Tribunal Especial para La Paz a fin de que allí sean definidos allí, en razón a que Soacha no era escenario de confrontación armada” aseguró.

Por ese motivo, la Fiscalía pidió incluso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los investigados en este proceso penal, señalando las graves irregularidades cometidas por parte de los ex miembros de la fuerza pública.