Imputan cargos a exfiscal Anticorrupción que frenó investigaciones por cartel de la hemofilia

La Fiscalía General imputa ante un juez de Bogotá los delitos de cohecho propio por dar u ofrecer, y concierto para delinquir, al exfiscal anticorrupción Daniel Diaz Torres, y al exsecreterio de Salud departamental de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán. (Lea acá: Capturan a fiscal y ex secretario de salud por caso ‘hemofilia’)

Según indicó la Fiscalía, “entre los años 2013, 2014, 2015, y 2016, el exsecretario de Salud José Jaime Pareja, junto con otras personas se apropió de cerca de 50 mil millones de pesos, pertenecientes al programa para la salud en el departamento de Córdoba“ manifestó.

La Fiscalía dijo que “Luis Gustavo Moreno, desde la Unidad Anticorrupción, removió a la Fiscal Martha Sepulveda quien adelantaba las investigaciones por el cartel de la hemofilia en Córdoba, para nombrar en ese cargo a Daniel Díaz, y montar el cartel del desfalco y corrupción de la salud en ese departamento”.

Los señalamientos apuntan contra el Fiscal Daniel Fernando Díaz de quien la Fiscalía afirma “que estaba retrasando las investigaciones contra el Senador Musa Besaile, el Gobernador de Córdoba, hermano de Musa Besaile, Edwin Besaile, y al exsecretario de Salud de Córdoba José Jaime Pareja, por apropiarse de fuertes sumas de dinero del programa de salud de Córdoba para tratamientos de la hemofilia” dijo.

Bajo ese entendido, la Fiscalía añadió que “el Fiscal Daniel Fernando Díaz Torres conocía el entramado de corrupción del cartel de la hemofilia, y quienes eran sus principales partícipes. Sabía cuáles eran los intereses de las dos IPS gravemente cuestionadas por este caso. Las IPS ‘Unidos por su Bienestar’, y ‘San José de la Sabana’, representadas por el señor Guillermo Pérez Ardila, llamado también a imputación de cargos por estos hechos”.

(Lea acá: Por corrupción capturan al fiscal que investigaba el ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba)

La Fiscalía señala “al exFiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno de cobrar a través del abogado abogado Leonardo Pinilla, la suma de 1.500 millones de pesos al ex secretario de Salud de Córdoba José Pareja para no judicializarlo, así como al actual Gobernador Edwin Besaile, para no las investigarlo”.

Por estos hechos la Fiscalía ordenó investigaciones penales en contra del ex director anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Luis Leonardo Pinilla Gómez, el senador Musa Besaile, y el representante de las IPS, Guillermo Pérez Ardila.