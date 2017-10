Es muy “inexacto” decir que 48 millones de colombianos pasarán por la JEP: Gobierno

Guillermo Rivera / Foto RCN Radio

Luego de que el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, dijera en RCN Radio que si no se aclara el tema de los terceros en la ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP) los 48 millones de colombianos podrían ser sujetos de investigación, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que es “muy inexacto” asegurar esto. (Lea aquí: El Consejo Gremial nunca dio su apoyo formal al acuerdo de paz: Santiago Castro)

De hecho Rivera manifestó que hay una serie de preocupaciones infundadas y reveló que sostuvo una reunión con los líderes gremiales para aclarar quiénes serán los civiles que deberán acudir a la JEP por su participación en el conflicto armado.

“Ayer me reuní con ellos por cerca de dos horas y quedó claramente reiterado que la comparecencia obligatoria de terceros ante la JEP será única y exclusivamente para aquellos que sean acusados de crímenes no amnistiables, es decir, de crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad, genocidio, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, de tal manera que es muy inexacto hablar que la JEP será para los 48 millones de colombianos, eso no es cierto”, sostuvo Rivera.

Por otra parte el ministro del Interior dijo que seguirá reuniéndose con todos los sectores del país para aclarar los artículos que tendrá la ley de la JEP y “estamos muy seguros que vamos a contar con el apoyo de las mayorías en las plenarias de Senado y Cámara”.

Finalmente el ministro dijo que después de la reunión con los empresarios se realizarán algunos ajustes a la ley de la JEP para garantizar que sea aprobada en las plenarias de Cámara y Senado.