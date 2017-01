Infantería de Marina inició investigación por supuesto caso de maltrato

Foto tomada de video de Twitter @DanielRuge

El general Óscar Eduardo Hernández Durán rechazó un video que circula en redes sociales en el que se evidencia un supuesto caso de maltrato en la Infantería de Marina de Coveñas.

“Lo vimos anoche y empezamos a investigar porque nos llamó la atención. No es un video reciente pero muestra que las personas que están son alumnos de la Escuela de Infantería de Marina. Lo que están haciendo no es una conducta propia dentro del entrenamiento naval, porque pasa a convertirse en un acto de indisciplina y no de liderazgo”, afirmó Hernández.

Las dos personas que son graduadas de suboficiales ya fueron identificadas por los altos mandos, “estamos verificando si hubo una actuación disciplinaria para mirar lo que está sucediendo hoy en día. Hay identificados dos suboficiales de Infantería de Marina, a quienes hay que verificarles su historial”, finalizó el general Hernández.