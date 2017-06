Informe de balística dirá si menor murió por disparo de escolta de ‘Pastor Alape’: UNP

Pastor Alape, negociador de las Farc.

El director de la Unidad de Protección, Diego Mora, confirmó que uno de los escoltas del comandante de las Farc alias ‘Pastor Alape’, resultó involucrado en un hecho en el que un menor de 8 años habría sido impactado con un arma de fuego, durante un robo del que era víctima el funcionario de la UNP.

Según Mora, se espera que la próxima semana se conozca el informe de balística a través del cual se conocerá si el proyectil que le quitó la vida al niño provino de la pistola del escolta.

“Tenemos entendido que el informe de balística estará listo para la semana entrante, más aún porque el menor se encontraba en un parque que estaba tres cuadras delante de donde sucedieron los hechos”, señaló.

“En este momento el escolta no se encuentra en funciones, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se hacen las investigaciones y con el resultado del proceso judicial se tomarán las decisiones pertinentes por parte de la Unidad”, añadió.

Mora negó que este escolta haga parte o tenga algún tipo de relación con la guerrilla de las Farc.

“El protegido (Pastor Alape) no tiene nada que ver y el escolta no hace parte y no ha sido miembro de las Farc, ni guerrillero, ha sido un escolta que ha prestado servicios en varias plataformas de derechos humanos”, manifestó.

El director de la UNP también aseguró que el implicado fue presentado ante un juez de control de garantías que lo dejó en libertad mientras se esclarecen los hechos.