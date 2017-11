Intensa discusión de la JEP en la plenaria del Senado

Foto Colprensa

El debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz inició con la intervención de los partidos políticos que dieron luces sobre la posición que defenderán durante la votación de la iniciativa. (Vea: Guerra de pancartas en el Senado a favor y en contra de la JEP)

El conservatismo anunció que no respaldará la participación política de las Farc si primero no se someten a la justicia. (Lea aquí: Discusión de la JEP tras aprobación de 12 impedimentos)

El senador Juan Diego Gómez aseguró que “nos vemos en la obligación de exigir que quienes deseen participar en política deben someterse de manera previa a la Justicia Especial para la Paz, habiendo establecido así su compromiso con la reparación de las víctimas y el cumplimiento de las penas que les fueren impuestas”.

El Centro Democrático aseguró que la JEP es una burla a las víctimas y viola los estándares internacionales definidos por el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. (Lea también: Senado niega proposición para aplazar la JEP)

El senador Iván Duque afirmó que “las penas se podrán cumplir con horario, es decir, con horario laboral, fácilmente podrían estar lunes, martes y miércoles en el Congreso y el resto de la semana prestando algún tipo de pena simbólica. Eso viola el Estatuto de Roma cuando habla de penas proporcionales y efectivas para criminales de lesa humanidad”.

El senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, espera que las restricciones de libertad a los guerrilleros sean verdaderamente efectivas.

“Tiene que haber una sanción real y efectiva, si incluye restricción de la libertad bien, no será la cárcel pero que sea una sanción real, no un chiste, no un saludo a la bandera, no un tema simplemente simbólico porque eso no va a sanar las heridas”, manifestó.

Jairo Estrada de Voces de Paz defendió la Jurisdicción Especial y acusó a los contradictores de tenerle miedo a la Comisión de la Verdad, lo cual incomodó al uribismo.

“Es una jurisdicción a la que tienen que acudir todos los responsables directos o indirectos en el conflicto. Las resistencias que se escuchan contra la JEP, lo único que demuestran es el temor de sectores de tener que acudir a decir a verdad, de tener que asumir sus responsabilidades”, indicó.

El Partido Liberal también habló a favor de la JEP y aseguró que la paz es lo que más le conviene al país.

El senador Horacio Serpa dijo que “los que estamos del lado del proceso tenemos que cumplir un deber grande con Colombia y es buscar que haya esta oportunidad de la reconciliación”.

El senador Iván Cepeda negó que vaya a haber impunidad con la Jurisdicción Especial para la Paz.

“El poder judicial en Colombia, salvo honrosas excepciones, ha ido entrando en ese proceso de corrupción en el que están todas las instituciones del Estado, por eso el problema no radica en que vaya a comenzar la impunidad, sino que puede ser que termine”, dijo.

La senadora Claudia López cuestionó a los que se oponen a la JEP por razones políticas.

“Una cosa es el dolor de las víctimas y otra muy distinta el de los manipuladores y promotores de la violencia, que lo que pretenden es salvarse de su juicio histórico de su promoción de la violencia, sino del juicio actual de estar inmersos en la corrupción”, señaló.

La plenaria le aprobó los impedimentos a 12 senadores, incluyendo a Álvaro Uribe, algunos por tener familiares condenados por parapolítica o en el caso de Uribe porque la JEP hace mención a los expresidentes de la República.