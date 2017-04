Investigado por amenazas contra hijos de Uribe fue absuelto y la Nación debe repararlo

Foto: Colprensa

Nicolás Castro, el joven que fue acusado en 2009 de haber amenazado a los hijos del entonces presidente de la República Álvaro Uribe, aseguró que fue absuelto por la justicia.

En comunicación con RCN Radio, el joven precisó que el caso fue cerrado debido a que la Fiscalía no tenía pruebas de su presunta participación directa en la conformación de un grupo en la red social Facebook en la que se promovía una ‘campaña’ para acabar con la vida de los hijos de Uribe Vélez.

Castro sin embargo, tuvo que pagar cuatro meses de prisión por el delito de instigación para delinquir, que sería el mismo delito en el que habría incurrido el ‘youtuber’ Josué Martínez, por una serie de intimidaciones conocidas en los últimos días contra el presidente Juan Manuel Santos.

“En ese entonces la acusación fue por instigación a delinquir con agravante en homicidio y fines terroristas… me dejaron en libertad porque la Fiscalía no pudo avanzar por falta de pruebas, porque lo mio eran amenazas anónimas y no buscaban tener una difusión” señaló.

Nicolás Castro explicó que tras haber sido absuelto, el Estado fue condenado a publicar unas disculpas públicas y a reparar económicamente al joven.

“Yo lo que hice fue ingresar a un grupo de Facebook en el que querían asesinar a uno de los hijos de Uribe y dejar un mensaje para pedir más información sobre eso” manifestó.

Agregó que “Cuando la Policía revisó el grupo, pues encontraron mi mensaje y lo que hicieron fue buscarme en Google y lograron encontrarme”.

El joven añadió que por este hecho fue absuelto en dos instancias tras no haber podido demostrar su responsabilidad en este caso.

“Yo demandé al Estado porque hubo un perjuicio…Están obligados a publicar unas disculpas y desembolsar una cantidad que en mi opinión humilde no representa para el daño que me causaron a mí y a mi familia” precisó.