Investigarán a bomberos de primera búsqueda de Colmenares por negligencia

Por los delitos de falso testimonio y fraude procesal serán investigados los bomberos del primer grupo de búsqueda al interior del canal de aguas lluvias en el Parque El Virrey de Bogotá del cuerpo de Luis Andrés Colmenares el día en que fue reportado como desaparecido.

Así lo ordenó la juez 11 con funciones de conocimiento al asegurar que los cuatro bomberos que atendieron el primer llamado de Laura Moreno y sus otros compañeros no exploraron el túnel donde había caído el joven universitario, y que en los contrainterrogatorios hicieron otras afirmaciones.

“Los bomberos del primer turno no cumplieron con la labor de rescate de acuerdo a sus propios procedimientos, no recorrieron el túnel, por lo cual no sabían si el cuerpo estaba dentro del túnel, si Luis Andrés estaba vivo o no al momento en que fue encontrado en el hueco del caño”, afirma.

En ese sentido, la juez afirmó que “la inadecuada labor de los bomberos ayudó al desenlace lamentable al cual hoy nos enfrentamos. Es más, de todos los testimonios de los bomberos que participaron de la primera búsqueda, nos queda la impresión que los bomberos no estaban en capacidades para ese rescate, no tenían un mapa del túnel, tampoco lo exploraron e hicieron una búsqueda superficial y rápida”.

La juez señaló que con esto quedó claro que la consigna con la que los bomberos llegaron a declarar al juicio, afirmando que el cuerpo de Luis Andrés Colmenares no estaba en el túnel, carece de credibilidad.