Invías confirmó segunda multa a constructor del Túnel de la Línea por fallas ambientales

Túnel de la Línea / Foto Colprensa

El Instituto Nacional de Vías, Invías, confirmó la sanción de más de 16 mil millones de pesos contra la Unión Temporal Segundo Centenario por el incumplimiento de los planes de gestión ambiental durante el desarrollo de las obras del Túnel de la Línea.

El Invías señaló que esta concesión no cumplió cabalmente con sus obligaciones correspondientes al estudio y diseño del programa de gestión ambiental requerido para mitigar las afectaciones de la construcción, por lo que derivó en daños al ecosistema de la Cordillera Central.

“El día de hoy en audiencia pública se profirió la Resolución No. 01495 del 6 de marzo, por la cual se confirmó parcialmente la Resolución No. 08443 del 29 de noviembre de 2016, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial del contrato No. 3460 de 2008 y se impuso una multa a la Unión Temporal Segundo Centenario por un valor de $16 mil 133 millones 247 mil“, indicó el comunicado de la entidad.

El Instituto de Vías señaló que dicha decisión ya fue notificada a los constructores y reiteró que contra esto no procede recurso alguno, por lo que la única salida que les queda es la cancelación de la multa, con el fin de resarcir los daños ambientales ocasionados.

Hace cinco días esta entidad había ratificado otra multa a la Unión Temporal Segundo Centenario por 3.640 millones de pesos, en esta ocasión por el incumplimiento y la mala calidad de las obras. Por ejemplo, en el túnel de la Línea el Invías denuncia que hay fallas geológicas del orden de 3 kilómetros.

El pasado primero de diciembre el Instituto Nacional de Vías dio por terminado el contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario, después de habérsele otorgado cuatro prórrogas que representaron 39 meses adicionales y recibir las obras con un avance del 88 por ciento, por lo que la firma que resulte ganadora de esta nueva licitación pública deberá ejecutar el 12 por ciento faltante.