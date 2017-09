Ir a marzo con varios candidatos, “es una especie de descuartizamiento del liberalismo”: De la Calle

Foto RCN Radio

El candidato presidencial, Humberto De La Calle, calificó de “suicidio” y “descuartizamiento del Partido Liberal”, la posibilidad de no hacer una coalición presidencial antes de marzo, entre sectores que acompañen el proceso de paz y “que quieran mantener una sociedad abierta, progresista”.

En diálogo con Voces RCN, aseguró que “lo esencial es que hay hacer una coalición enorme (…) pues no solo con los partidos, si no con las fuerzas sociales que acompañan los acuerdos de paz y que quiere mantener una sociedad abierta, progresista y no caer en el autoritarismo o en el fanatismo”, por eso afirmó que “el Partido Liberal debe ser unos de los integrantes y protagonistas de esa gran coalición, en la medida que tenga un candidato”.

(Revise acá: Humberto de la Calle recibe fuertes críticas de precandidatos liberales)

Agregó que “la propuesta que se ha venido discutiendo, realmente constituye un suicidio para el liberalismo, porque un tarjetón en el que esté Clara López, Claudia López, Sergio Fajardo y 5 candidatos liberales, me parece que no tiene una opción, es como una especie de descuartizamiento del Partido Liberal”.

Advirtió que si el Partido Liberal no define pronto su candidatura, iría como aspirante por firmas. “Yo creo que esta propuesta de coalición garantiza que no demos marcha atrás en la aplicación de los acuerdos y que mantengamos la ruta de una sociedad abierta y pluralista”.

Sobre los “colados” en las listas de las Farc, aseguró que falta que ese nuevo movimiento explique, “necesitamos claridad con un cuadro completo para saber qué pasó”.