Por irse de vacaciones las personas abandonan a sus mascotas

Foto: RCNRadio

Cien perros han sido rescatados en los últimos dos días en Bogotá tras sufrir el abandono por parte de sus cuidadores. Según las autoridades, en la época de fin de año las personas prefieren deshacerse de sus mascotas y dejarlas a su suerte, antes que perderse las vacaciones.

Esperando que quienes en un principio los trataron como un ser querido, vuelvan pronto, a diario se ven decenas de perros de diferentes razas circulando por los alrededores de la terminal de transportes de Bogotá. No pudieron subir al bus en el que si viajaron sus cuidadores y según Claudia Rodríguez, directora del Instituto Distrital de Protección Animal, fueron abandonados porque “infortunadamente no todos los hoteles o los centros recreativos o de turismo reciben animales, entonces la gente no sabe qué hacer, no quieren gastar en una guardería canina y terminan dejándolos botados”, indicó la funcionaria tras revelar que “en la terminal de transporte todo el tiempo están dejando animales botados por no subirlos a las flotas”.

En ocasiones las mascotas deambulan en las calles desorientadas, en el peor de los casos terminan encerradas muriendo de tristeza y hambre.

“No falta la gente que los deja dentro de sus residencias aguantando hambre”, explica Rodríguez.

Julian Tarquino, coordinador de los denominados escuadrones anticrueldad, asegura que no es fácil acercarse a aquellas mascotas que al haber sufrido maltrato desconfían del ser humano.

Según las autoridades, la época de vacaciones en diciembre y seis meses después, se presentan las mayores cifras de abandono de mascotas. En una segunda situación , es porque las personas ya se desentienden del cuidado de lo que en un principio fue un regalo navideño.

El artículo primero de la ley 1774 de 2016, explica que los animales son seres que sienten y no deben ser tratados como objetos o cosas. También señala que hay sanciones económicas, e incluso cárcel a quienes hayan sido crueles con los animales. En Bogotá se estima que diariamente son abandonados alrededor de 50 mascotas.

Por Javier Mauricio Jules