Iván Duque niega cualquier vínculo con Odebrecht, aunque reconoce que sí viajó a Brasil con Zuluaga

A través de un comunicado, el senador del Centro Democrático Iván Duque negó haber tenido cualquier vínculo con la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo al congresista, él sí estuvo en Brasil el 6 de febrero de 2014, acompañando al entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a una reunión con el publicista “Duda” Mendoça

“En dicha reunión, realizada el 6 de febrero de 2014, se dio a conocer la experiencia del publicista Jose Eduardo “Duda” Cavalcanti de Mendoça y su equipo, y no se abordaron temas de otra índole. El día siguiente a la reunión regresamos al país”, dice el documento.

Duque expresó en el texto que “el viaje se realizó en la noche del 5 de febrero de 2014, regresando de Brasil en la mañana del 7 de febrero del mismo año. Acompañé en este viaje al doctor Zuluaga, quién, como lo he dicho, y él públicamente lo ha reiterado, se hizo cargo de mis gastos”.

Este es comunicado completo:

1. En el mes de enero de 2014, después de más de diez años fuera de Colombia al servicio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas, asumí el compromiso de regresar al país para integrar la lista al Senado del grupo significativo de ciudadanos “Centro Democrático”.

Pocos días después fui invitado por el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el grupo significativo de ciudadanos Centro Democrático “Mano Firme, Corazón Grande”, para que lo acompañara en un viaje a Sao Paulo, Brasil, como responsable de la propuesta programática, con el fin de conocer a un publicista.

2. El viaje se realizó en la noche del 5 de febrero de 2014, regresando de Brasil en la mañana del 7 de febrero del mismo año. Acompañé en este viaje al doctor Zuluaga, quién, como lo he dicho, y él públicamente lo ha reiterado, se hizo cargo de mis gastos.

3. En dicha reunión, realizada el 6 de febrero de 2014, se dio a conocer la experiencia del publicista Jose Eduardo “Duda” Cavalcanti de Mendoça y su equipo, y no se abordaron temas de otra índole. El día siguiente a la reunión regresamos al país.

4. Quiero ser preciso en que no tuve responsabilidad alguna de carácter administrativo, financiero o contable en la campaña presidencial del 2014, ni participé en negociación alguna con ningún contratista o proveedor de servicios.

5. A lo largo de mi vida profesional y en mi experiencia como funcionario internacional, así como durante la campaña al Senado y en mi labor como congresista, no he tenido relación alguna con la empresa brasilera ODEBRECHT, sus filiales o subordinadas.

6. Como precandidato a la presidencia del Partido Centro Democrático, y como copartidario, expreso mi solidaridad y respeto por la decisión tomada por del doctor Óscar Iván Zuluaga.

Iván Duque

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2017