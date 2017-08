Juan Carlos Pinzón dice que el Gobierno debió hacer un segundo plebiscito

Juan Carlos Pinzón / Foto: AFP

El exministro y ahora precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón continúa distanciándose del gobierno de Juan Manuel Santos esta vez con la posición que sentó sobre el plebiscito por la paz.

De manera sorpresiva, Pinzón dijo que como la opción del NO ganó el pasado 02 de octubre, el nuevo texto del acuerdo logrado con los opositores debió someterse nuevamente a consideración de la ciudadanía en las urnas.

“Una vez que se perdió el plebiscito, lo mejor que habría podido suceder era haber hecho un nuevo acuerdo, incluyendo la oposición, y ese nuevo acuerdo llevarlo ante la población para un nuevo plebiscito que, como ya estaban incluidos todos los sectores, hubiera tenido unas grandes mayorías, eso nos habría evitado esta polarización, esta garrotera”, señaló.

Y dijo: “También he dicho que el país no puede seguir sentado en el pasado, ni mirando para atrás. Yo lo que voy a hacer es llevar a Colombia hacia el futuro, no la voy a poner en reversa”.

Juan Carlos Pinzón dijo también que el acuerdo con las Farc pudo haberse hecho mejor.

El exministro de Defensa dijo además que se han venido cometiendo errores como recortarle el presupuesto a sectores claves de la economía.

“Quitarle plata al tema de la ciencia y la tecnología es un error grave. Hay que humanizar la salud porque la gente está muy dolida y molesta con eso y yo quiero trabajar en ese frente”, manifestó.