Juan Carlos Pinzón revela detalles inéditos de su rompimiento con el presidente Santos

Foto Colprensa - Juan Páez

El exministro y ahora precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón reveló que el punto de quiebre que lo llevó a romper definitivamente relaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos fue la firma del acuerdo de paz en Cartagena.

Pinzón afirmó que ese día tuvo que salirse del evento porque le causó mucha tristeza que se haya equiparado al Estado colombiano con la guerrilla de las Farc y se le hayan entregado tantas concesiones.

El exministro también cuestionó que el Gobierno hubiese estado presionando a los Estados Unidos para que excluir a este grupo de la lista de terroristas.

“Un momento crítico para mí fue el día de la firma del acuerdo en Cartagena. A pesar de que había anunciado que iba a votar por el Sí con el objetivo de pasar la página, también dije que tenía muchos puntos de acuerdo con los sectores del No”, indicó en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly.

“Nunca trabajábamos para que el Estado colombiano quedara en el mismo estatus de las Farc, entonces me paré y me salí del evento porque me pareció muy doloroso estar ahí”, añadió.

Dijo además que “la intención acelerada de sacar a las Farc de la lista de terroristas en los Estados Unidos era una cosa precipitada y la prueba está en que aún veo a las Farc con caletas de armas y explosivos y ya ejerciendo la política. Esas son las diferencias que no me dejaron más alternativa que expresarlas”.

Pinzón afirmó además que fue un completo error del gobierno Santos haber suspendido la aspersión aérea de cultivos ilícitos, ya que eso generó que el país se inundara de coca y las ciudades de microtráfico.