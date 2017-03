A puerta cerrada avanza el juicio contra agresores de Jineth Bedoya

Periodista Jineth Bedoya / Foto tomada de Twitter

Por orden del juzgado sexto especializado de Bogotá se adelanta a puerta cerrada el inicio del juicio contra los exparamilitares Alejandro Cárdenas, alias JJ y Jesús Emiro Pereira, alias Huevo de Pisca, como presuntos autores del secuestro y abuso sexual de la periodista Jineth Bedoya, ocurrido el 25 de mayo de 2000.

Por orden del Tribunal Superior de Bogotá la periodista fue llamada a declarar para ampliar nuevamente los hechos que rodearon los vejámenes de los que fue víctima.

La periodista sostuvo que “no solamente me pasa a mí, porque miles de mujeres durante las audiencias son revictimizadas porque yo le he contado mi violación once veces a la Fiscalía y hoy vengo con la cabeza en alto, nuevamente a enfrentar a mis victimarios”.

A la audiencia se hizo presente el propio procurador general, Fernando Carrillo, quien dijo que espera que se haga justicia en este caso y cuestionó que se haya revictimizado a la periodista al tener que relatar los hechos que rodearon su secuestro y violación.

Alias JJ fue condenado en agosto del año pasado a una pena de 11 años de prisión por los delitos de secuestro y tortura, sin embargo, se negó a aceptar cargos por abuso sexual.

Por su parte el exparamilitar alias Huevo de Pisca es procesado por los delitos de secuestro, tortura y abuso sexual.

Por estos mismos hechos contra la periodista Jineth Bedoya fue condenado el también exparamilitar Mario Jiménez, alias El Panadero, a una pena de 28 años de cárcel.