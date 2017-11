Salvatore Mancuso reactivó colaboración con la justicia y reiteró aspiraciones a la JEP

Salvatore Mancuso / Foto AFP

Recluido desde una cárcel en Estados Unidos, más delgado de lo que se le conoce, con el uniforme naranja que distingue a los reclusos estadounidenses, Salvatore Mancuso habló por videoconferencia ante la sala penal de la Corte Suprema y reactivó su colaboración con la justicia en el juicio por parapolítica contra el senador suspendido Martín Morales Diz.

Durante la declaración, el exjefe de los paramilitares reiteró sus aspiraciones a la Justicia Especial para la Paz, “es mi voluntad terminar mi proceso por la ley de justicia y paz (…) veo cómo una opción real en la próxima Justicia Especial de Paz (…) es un escenario ideal para que todas las partes que estuvimos en el conflicto tengamos esa instancia judicial como una nueva oportunidad para que haya un país transformado de perdón y reconciliación”. (Lea también: Rodrigo Rivera asegura que futuros congresistas de la Farc no tendrán impunidad)

Mancuso señaló que a través de su abogado, acudirá a instancias internacionales con el fin de que se le otorguen garantías en el proceso de Justicia y Paz, “en un hueco de la cárcel no voy a ser capaz de terminar mi proceso de Justicia y Paz, aunque deseo terminarlo (…) continuaré en la justicia transicional si las condiciones me lo permiten, pero el prolongado alistamiento deterioran la salud física y mental”.

Dijo que fue acertado dar un paso al lado de la guerra, al enterarse por la prensa que los paramilitares y las Farc (que antes eran enemigos a muerte) ahora se dan la mano, “me he enterado que los antiguos ex jefes de las Auc y las Farc están trabajando mancomunadamente y eso me llena de alegría. Cuenten conmigo para que el futuro sea en paz, donde la tolerancia y respeto sea la política general”.

Mancuso declaró en el proceso que la Corte adelanta contra el senador suspendido del Partido de la U, Martín Emilio Morales Diz, por los delitos de narcotráfico, supuestos nexos con paramilitares y por el homicidio del exalcalde de San Antero, Wílmer Pérez Padilla.