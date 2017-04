Juez de Bogotá definirá si otorga libertad por términos a ex presidente de InterBolsa Rodrigo Jaramillo   

Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa / Foto: RCN La Radio

Hoy se definirá por parte de un juez de Bogotá, sí se otorga la libertad al ex presidente de InterBolsa Rodrigo Jaramillo solicitada bajo un presunto vencimiento de términos, la cual alega su abogado defensor que han transcurrido más de dos años y aún la Fiscalía no inicia el juicio en su contra por dos delitos relacionadas con la quiebra de la comisionista.

Para el mes de noviembre del año 2013, Rodrigo Jaramillo se declaró inocente por las conductas delictivas de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir, sin que hasta el momento se conozca una condena en su contra por tales hechos. Actualmente Jaramillo afronta una condena de 7 años bajo prisión domiciliaria por los cargos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal como parte de su responsabilidad en el desfalco de InterBolsa.

Al respecto su abogado defensor Jaime Lombana, aseguró que “Rodrigo Jaramillo aceptó cargos y está cumpliendo la pena impuesta en el otro proceso frente a la cual le hace falta una parte de la sentencia, de esa manera no se puede aplicar la libertad inmediata pero tiene unas consecuencias frente a su situación personal y a un derecho constitucional que le asiste a solicitar la revocatoria de dicha medida de aseguramiento” indicó.

Tanto la Fiscalía, como la Procuraduría, no se opusieron a la solicitud elevada por la defensa de Jaramillo a quien no se le concedería la libertad hasta tanto no cumpla las 3/5 partes de la pena en su contra a 7 años de detención domiciliaria por la quiebra de la compañía ocurrida a finales de 2012.