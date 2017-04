Juez declaró 5 casos de “falsos positivos” como delito de lesa humanidad

Idaly Garcera, madre víctima de los denominados casos de los “falsos positivos” ocurridos en el municipio de Soacha Cundinamarca, aseguró que la decisión de un juez de haber decretado cinco de estos episodios como un delito de lesa humanidad, hace parte del restablecimiento de la memoria y la honra de los jóvenes asesinados.

Sin embargo, la mujer precisó que espera que estos casos no vayan a quedar en la impunidad a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En diálogo con RCN Radio, manifestó que no está de acuerdo con que los responsables de estos crímenes, tengan algún tipo de rebaja en las condenas, por la muerte de decenas de jóvenes que fueron reclutados a través de engaños y asesinados en Norte de Santander.

“Para mí con los muchos años que les den a mí no me devuelven este dolor… Mi hijo era todo lo que yo tenía y yo no he podido superar esa pérdida” dijo.

Indicó que “mi hijo tenía 26 años era una persona muy noble, mi compañía y trabajaba y me colaboraba… eso ha sido una pérdida no solo para mí”.

La mujer dijo que confía en que dentro de las modificaciones a la justicia que se darán como consecuencia de los acuerdos de paz con las Farc, no se dé ningún tipo de concesiones a los responsables de estos hechos.

“Pues puede ser posible pero ojalá que no sea así. Que sea lo justo, lo que les den porque verdaderamente eso no se repara con un “poquitico” que les den” señaló.

Sostuvo que “debían de considerar que fueron tantos años de espera para que se hiciera justicia, no es justo que vayan a ser rebajados de pena