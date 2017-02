Juez definirá si Laura Moreno y Jessi Quintero son responsables o no, por homicidio de Luis Andrés Colmenares

Laura Moreno y Jessy Quintero // Foto Colprensa - Germán Enciso

Hoy inicia la fase final en el juicio a Laura Moreno, investigada por el delito de homicidio agravado en calidad de coautoria impropia; y Jessi Quintero, imputada bajo los delitos de falso testimonio y encubrimiento de homicidio como autora, por la muerte de Luis Andrés Colmenares.

El proceso penal a las dos jóvenes, compañeras de universidad de Colmenares Escobar, se adelanta desde finales del año 2011, unos meses después de la extraña muerte de Luis Andrés en el parque El Virrey de Bogotá tras una fiesta de disfraces realizada en octubre de 2010 al norte de la capital.

Luego de analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía en las audiencias públicas realizadas en el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá durante los últimos seis años. La Juez 11 con Funciones de Conocimiento dará lectura al sentido del fallo para Laura Moreno y Jessi Quintero los días; 20,21 y 22 de febrero.

En el marco de las últimas diligencias llevadas a cabo en el mes de diciembre de 2016; la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de la familia Colmenares, han solicitado la máxima condena para Laura Moreno y Jessi Quintero con el argumento que ambas jóvenes saben cómo murió Luis Andrés Colmenares y ocultaron dicha información a las autoridades el día que reportaron su desaparición en el caño del parque El Virrey, afirmaciones que fueron refutadas por la defensa de ambas mujeres indicando que ninguna de las dos conocía de la situación del joven.

Cinco años del juicio a Laura Moreno y Jessi Quintero por el homicidio de Luis Andrés Colmenares

El 31 de octubre de 2010, sobre las 6:30 de la tarde, los bomberos de Bogotá hallaron en el canal de aguas lluvias del Parque El Virrey, el cuerpo sin vida del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares, fallecido en extrañas circunstancias luego de una fiesta en la discoteca Pent House en la zona rosa de Bogotá. A partir de ahí, fueron vinculados al proceso penal los jóvenes Carlos Cárdenas, (absuelto); y Laura Moreno y Jessi Quintero, (ambas en juicio), por su presunta participación en el homicidio del joven Colmenares, ocurrido el 31 de octubre 2010.

La Fiscalía presentó cuatro fiscales en este caso, inicialmente al fiscal cuarto de la Unidad de Vida, Antonio Luis González quien imputó cargos y logró medida de aseguramiento para los tres jóvenes en el marco preliminar de la investigación, sin embargo en medio del caso fue acusado de presentar falsos testigos y la Fiscalía lo relevó del proceso, y determinó trasladar la investigación al despacho Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de Martha Lucía Zamora.

Desde esa perspectiva, Martha Lucía Zamora denunció a los 3 testigos falsos presentados por González y quienes testificaron contra Carlos Cárdenas, por ello el joven estuvo cerca de tres meses en la cárcel Modelo de Bogotá en el año 2012 acusado de golpear con una botella a Luis Andrés Colmenares en medio de una riña que se presentó luego de la fiesta.

Sin embargo, la defensa de Carlos Cárdenas, encabezada por el ex Fiscal General Mario Iguarán, demostró que el joven no tuvo relación alguna con la muerte de Colmenares y a finales del año 2013 un juez le archivó la investigación por homicidio argumentando que por los testimonios falsos no se pudo demostrar la participación de Cárdenas en el eventual hecho de homicidio, absolución que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en el año 2014.

En el mismo sentido, Laura Moreno y Jessi Quintero estuvieron bajo detención domiciliaria por homicidio y complicidad varios meses, pero desde finales de 2013 afrontan el juicio por estos delitos en libertad. Los alegatos finales del juicio se realizaron entre el 24 de noviembre, y el 14 de diciembre de 2016; a la espera de que este 20 de febrero de 2017 se conozca el fallo final.

Para los dos juicios fueron escuchados cerca de cien testigos, entre los que destacan un médico forense español, Miguel Botella quien identificó los restos del conquistador de América, Cristóbal Colón, Botella señaló que se cometieron irregularidades durante la segunda necropsia a Luis Andrés Colmenares realizada por el ex director de Medicina Legal Máximo Duque, otro de los testigos en el proceso.

Durante estos 5 años, y pese a que se han adelantado cerca de 3 mil audiencias que han costado aproximadamente 1.500 millones de pesos, la justicia no ha logrado establecer como murió el estudiante, ni tampoco quienes son los posibles responsables del homicidio, pese a la realización de dos juicios.