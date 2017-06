De la Calle destaca que las Farc denuncie a guerrillero que intentó violar a dos niñas

Foto: Cortesía Prensa Senado

El exjefe del equipo negociador de paz del Gobierno, Humberto De La Calle Lombana, afirmó hoy que la decisión de la guerrilla de someter a la justicia ordinaria al hombre de esa organización que pretendía abusar de dos menores es un reconocimiento a las instituciones colombianas a las que ese grupo subversivo combatió por más de 50 años.

De la Calle habló en un charla con sindicalistas en la sede del Partido Liberal en Bogotá, donde dijo a RCN Radio que la denuncia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la actitud de las Farc “es un caso interesante, fíjese lo que eso significa en términos de cambios de concepción de un movimiento que durante más de medio siglo se consideró rebelde y por lo tanto desconocía las instituciones colombianas”.

En cuanto a la controversia con el Decreto 903 sobre los bienes de las Farc, Humberto de la Calle acotó que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez “tiene razón y eso está claro, los bienes de las Farc son para reparar a las víctimas no para la política y si eso no quedó bien dicho en ese decreto, que no sé quien lo haría, se corrige, me parece que es un tema menor de redacción, la esencia es que en el acuerdo nunca se dijo que esos bienes se iban a legalizar y a utilizar en política y eso es extremadamente claro”.