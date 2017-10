La ciudadanía le va a cobrar a Vargas Lleras su incoherencia: Iván Duque

El precandidato del Centro Democrático, Iván Duque, criticó las declaraciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras dadas en una entrevista en las que cuestiona al Gobierno Santos, del que hizo parte. (Lea también: Justicia Transicional está hecha para lavar delitos que no eran sujeto de amnistías: Vargas Lleras)

En diálogo con RCN Radio, Duque afirmó que “Vargas cuestiona el acuerdo de paz pero su partido y él apoyaron todos los actos legislativos” agregando que el exvicepresidente “sale a cuestionar pero nunca lo dijo públicamente. La ciudadanía va a cobrar la incoherencia”.

Señaló además, “me parece mal que quienes permitieron ese desastre ahora salgan a hacerle oposición al Gobierno” por lo que dijo, que hasta el momento no ve posibilidades de una alianza con Germán Vargas Lleras.

“Cómo podría un partido que ha hecho oposición al proceso de paz sobre la base de las concesiones de impunidad, aliarse con quien fue uno de los artífices de ello, no es bueno ser aguas tibias, decir una cosa y actuar de otra forma en el Congreso; no estoy de acuerdo en buscar alianzas por un matrimonio por conveniencia electoral”, dijo.

“Vargas trata de quitarse el legado de haber sido coequipero del gobierno Santos”, afirmó el precandidato del Centro Democrático, tras lo que destacó que en el Centro Democrático “empezamos una campaña de propuestas, recorriendo al país, la coherencia y consistencia en política es muy importante y la ciudadanía va a cobrar esa incoherencia de Vargas Lleras en las elecciones” dijo.

En este sentido Duque aseguró que “le preocupa a uno que Vargas Lleras salga a cobrar éxitos cuando hizo parte de la venta de Isagén, del gobierno que aprobó la reforma tributaria que ha afectado a los comerciantes y a los colombianos”.

“Quien está adelantando políticas públicas no puede cobrar su gestión para que lo premien en las urnas, eso no puede ser y no me parece que cobre lo que es una política de estado como infraestructura y vivienda para hacer política”, sostuvo el senador.