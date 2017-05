La Corte va a volver “mierda” lo que apruebe el Congreso, asegura vocero de las Farc

Jesús Santrich / Foto AFP

El integrante del Secretariado de las Farc y miembro de la Comisión de Seguimiento Implementación y Verificación de ese grupo guerrillero, Jesús Santrich, afirmó hoy que la Corte Constitucional es un palo en la rueda en el proceso de paz y “los proyectos que han pasado, o están pasando y todos esos cuerpos normativos van a llegar sus inocentes manos, a mi modo de ver para volverlos mierda”.

Santrich habló durante la presentación de un balance de la implementación de los acuerdos de paz, en el Centro de Memoria Histórica, en Bogotá, donde criticó el papel del organismo de control constitucional y su falló sobre el Fast Track aprobado por el Congreso de la República.

“Lo que ha pasado ahora con el Fast Track es eso y con la perspectiva del prejuzgamiento del magistrado Bernal, y sin embargo ,actuó para inclinar la balanza a favor de los que quieren volver trizas el acuerdo. Yo pienso que esta Corte como está ahora no da ninguna garantía para seguir avanzando”, enfatizó Santrich.

Acotó que así se quiera minimizar lo que está pasando con la implementación y los acuerdos de paz para tranquilizar al país, “ la valoración de lo que está ocurriendo, siendo francos, estamos en la peor crisis que ha tenido el proceso de paz, hay una enorme dificultad, un enorme peligro, de que esta dinámica así sea lenta, de la implementación o renegociación continué, que se hagan realidad los aspectos básicos que se lograron en La Habana”.

Finalmente, Santrich señaló que no es posible cumplir con la fecha estipulada para la dejación de las armas y la destrucción de las caletas, porque ni siquiera se ha terminado ni una sola vereda e incluso en muchas de ellas no han llegado los contenedores para depositarlas.

“Yo creo que si el gobierno quiere y pone de su parte, en dos o tres meses se puede cumplir con la dejación de las armas y la destrucción de las caletas, por nuestra parte ya no vamos a utilizarlas, ese es nuestro compromiso y vamos a cumplirlo”, indicó Santrich.

No nos vamos a desgastar escuchando al señor Santrich

Ante lo afirmado por el miembro del secretariado de las Farc, Jesus Santrich quien indicó que el Alto Comisionado de Paz se comportaba como un ‘carcelero’ por impedir que hablen sobre los acuerdos, Sergio Jaramillo le restó importancia y le pidió a los medios de comunicación no ponerle cuidados a las declaraciones del dirigente guerrillero.

“Les hago una recomendación a todos ustedes no le pongan ninguna atención a Jesús Santrich, estamos ante un fenómeno nuevo y es que Santrich saca comunicados de él, da sus ruedas de prensa, yo lo que oigo es al secretariado. Otra cosa, no nos vamos a desgastar como Gobierno escuchando al señor Santrich, no vale la pena”, afirmó Sergio Jaramillo.

Ante las celebraciones que van a realizar las Farc a causa de su aniversario 53 en diferentes zonas veredales del país, el Alto Comisionado de Paz que la guerrilla está en su derecho,

“Por una parte las Farc están en su derecho de celebrar su aniversario, ¿porqué no lo van a poder hacer?”, afirmó.

“Por otra parte el cese al fuego tiene unas reglas para los campamentos, siempre y cuando se observen las reglas del cese, ojalá las verifique rigurosamente Naciones Unidas, no veo que haya ningún problema en que hagan su celebración”, afirmó Jaramillo.