Si la dejación de armas no es una noticia, no entiendo cuál podría ser: comandante Ejército

Foto: @MisionONUCol

El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional, aseguró que en el país “aún no se ha logrado medir el impacto real de la dejación de armas de las Farc” pero que “si esto no es una buena noticia no entiendo cuál otra podría ser”.

Mejía recalcó que este evento en el que Naciones Unidas recibió más de siete mil armas es algo “trascendental e histórico, cuyo impacto estratégico aún no somos capaces medir”.

El representante de los soldados colombianos indicó que para la institución es una gran noticia que “significa que habrá menos fusiles produciendo daño, atacando a campesinos y haciendo que la patria no tenga futuro”.

Finalmente aseveró que continúa el proceso de recuperación de caletas que tiene un plazo hasta el primero de septiembre y que calificó como el “último sello del éxito del proceso de paz”.