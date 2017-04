Es la familia Galán la que me debe pedir perdón: Peláez Carmona

El exdirector de la Dijín, general retirado Óscar Peláez Carmona, manifestó que no tiene porqué pedirle perdón a la familia Galán, sino que son ellos los que deberían tener ese acto para con él, por haberlo acusado de participar en el asesinato de Luis Carlos Galán.

“Es la familia Galán la que debe pedirme perdón a mí, yo denuncié al senador Juan Manuel Galán ante la Corte Suprema de Justicia por falsas imputaciones por manifestar que yo con el cartel de Cali había participado en el magnicidio de su padre. Es el senador Juan Manuel Galán quien debe pedirme disculpas por sus ligeras afirmaciones”, indicó el oficial.

De igual forma sostuvo que confía que logrará demostrar su inocencia porque tiene la conciencia tranquila.

“Puedo reafirmar sin la más mínima duda que nunca participé en la investigación del magnicidio del doctor Galán y mucho menos en cualquier acto para distorsionar la verdad o hacer imputaciones a ningún inocente”, afirmó.

Agregó que “el Consejo de Estado demostró que no hice ninguna imputación agraviante contra ninguna persona y la Procuraduría, en alrededor de tres investigaciones profundas hace 25 años, suspendió la investigación por carencia de pruebas”.

El exdirector de la Dijín además dijo que “tal fue mi actividad que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, en declaraciones recientes ante la Fiscalía que me investiga, declaró que el peor enemigo de Pablo Escobar era el general Miguel Maza Márquez y el general Peláez Carmona y que uno de los lamentos era no haber podido extinguir nuestras vidas”.

Asimismo indicó que no piensa acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque el caso está catalogado como un crimen de lesa humanidad.

“Por ser un delito de lesa humanidad no está en esas facultades, y así lo estuviera nunca me acogería porque yo no tengo que esclarecer absolutamente nada, sino que cumplí correctamente con mi deber”, puntualizó.

Peláez Carmona dijo que el papel de la Dijín fue facilitarle a las instalaciones toda la colaboración porque “en ese momento carecía de facultad judicial, es decir, las investigaciones eran obligación absoluta del juez”.

“Si la Dijín hubiera afectado cualquier acto investigativo sin la autorización del juez hoy estaría respondiendo por haber violado la ley y desviarme de las funciones propias del cargo”, acotó.

Esta declaración la entregó a RCN Radio el general Peláez Carmona ante la decisión de la Fiscalía de formularle cargos como presunto cómplice del magnicidio de Luis Carlos Galán.