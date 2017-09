¿La huelga de pilotos es legal o ilegal?

La huelga de los pilotos sindicalizados ya entró en su tercer día y según reportes de Avianca se han perdido más de cinco millones de dólares por cuenta de las afectaciones a las operaciones y los vuelos que se han dejado de vender, por lo que han insistido en que esto debe parar cuanto antes.

Germán Efromovich, accionista mayoritario de Avianca, sostuvo que “esta huelga es ilegal, ACDAC es un sindicato antidemocrático que solo busca ganar protagonismo, nuestros equipos ya están reuniendo todas las pruebas para pedir a la justicia que declare ilegal el paro”.

Por su parte el presidente de ACDAC manifestó que “lo nuestro no es un paro, es una huelga y cumplimos con todos los requisitos que exige la ley para convocarla, no era necesario contar con las mayorías porque no se paralizó toda la empresa y además el transporte aéreo no es servicio público esencial”.

El Artículo 1 – Capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo dice que la huelga o cese de actividades sólo podrá ser convocada por “la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”.