En la Iglesia Católica también hay inconformidad por la visita del Papa

Foto AFP

Por Javier Jules

Sacerdotes católicos están entre las personas que se oponen a la visita del Papa a Colombia porque consideran que con sus declaraciones, especialmente sobre temas como la homosexualidad y la familia, Francisco ha afectado el magisterio de la Iglesia. (Lo invitamos a visitar el especial sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país)

Hace 20 años que hace parte del sacerdocio. Llegó a Bogotá y dice que vive su apostolado en la fe de Cristo. Pide no revelar su identidad porque, sostiene que al igual que al menos otros 90 sacerdotes católicos en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, no está de acuerdo con la forma en la que el Papa Francisco ha llevado las riendas de la iglesia. (En imágenes la presentación del papamóvil y la estampilla para visita del Papa)

Incluso asegura que hoy hay creyentes que rezan para que el sumo pontífice no toque tierras colombianas.

“Sacerdotes que están en diferentes diócesis, no puedo mencionarlas por supuesto, pero que están en total desacuerdo con la visita de Francisco, muchísimos grupos de oración y laicos comprometidos en oración para que no venga”, indica el religioso.

Asegura que en los pronunciamientos del Papa Francisco se han encontrado al menos 150 herejías, es decir, afirmaciones en contra de la doctrina religiosa, un hecho que le ha causado daño al poder que tiene la Iglesia de juzgar a los demás.

“Si yo estoy en mi parroquia y me llega un homosexual a confesarse conmigo y me dice mire es que yo soy homosexual y vivo con mi pareja y yo le digo mira estás en pecado y él me dice pero si el Papa me dijo que no, usted quien es para juzgarme, ahí sí que me desarme porque yo no podría aplicar la teología moral, expresando que es un pecado”, agrega el padre.

Este sacerdote estará en una de las comisiones que se reunirá con el Papa Francisco durante el primer día de su visita. Dice que de tener la oportunidad le expresará sus reparos. Incluso le dirá que muchos creen que el obispo de Roma está vinculado con la masonería.

“Voy a tener que estar presente en un par de ocasiones con él, simplemente le escucharemos y si en su momento hay que aclarar algunos temas, porque tal vez se pronunciará en temas como ya es habitual en él que vayan contrario a la fe, pues tendrá uno que decirlo”, revela el sacerdote.

Pero no solo dentro de la misma Iglesia hay inconformidad con la presencia de Francisco en Colombia.

Camila Rodríguez piensa que lo que se van a gastar en la visita papal podría servir para muchas otras cosas necesarias en nuestro país.

“La inversión que está haciendo tanto el Distrito como el Gobierno nacional es absurda, el presupuesto que están dirigiendo a la venida, al sistema de seguridad y a un montón de menesteres pequeños es presupuesto que le están quitando a cultura, a educación, al deporte”, señala.

Fernanda Castro, al estar en contra de la visita del Sumo Pontífice, cree incluso que su presencia puede ser usada para distraer a los colombianos.

“Todo lo que significa toda la campaña mediática en relación con el Papa, entonces hay más complicaciones, sobretodo porque la gente lo que hace es ver que viene el Papa y pueden estar pasando otras cosas por debajo de esa cortina de humo”, puntualiza.

A Francisco hay quienes lo llaman el ‘falso Papa’, otros creen que es comunista, muchos aseguran que viene a legitimar el proceso de paz con las Farc. Dicen que no cambian de parecer, aun sabiendo que son minoría.