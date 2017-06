La impunidad reina en casos de violencia contra las mujeres en Colombia: Sisma

Foto referencial de Ingimage

Por Javier Jules

Alrededor del 86 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar o por intento de feminicidio en Colombia terminan archivadas. El nivel de impunidad y la falta de medidas de protección es lo que, según organizaciones de mujeres, genera un alto grado de vulnerabilidad para las víctimas.

La persona que al atacarla le causó heridas muy graves a Mayerli Briñez está en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Desde ese lugar todos los días la llama al trabajo.

“Es una zozobra, es indescriptible, siempre me levanto y me digo que va a hacer hoy, él normalmente llama aquí a mi trabajo y cuando deja de hacerlo es el miedo de qué estará pensando, qué está planeando, porque finalmente él tiene todo el tiempo del mundo para pensar en la cárcel que va a hacer”, señala.

Esa misma persona es el padre de sus dos hijas de 15 y 13 años. En alguna de las llamadas le dijo a Mayerli que no todo el tiempo iba a durar detenido. Y de hecho es posible que por buen comportamiento, estudio y otras rebajas su permanencia en la cárcel termine en seis meses.

Con señales de nerviosismo la mujer, quien asegura no haber dejado de ser víctima, ahora de violencia sicológica, admite que su futuro es incierto.

“El Estado no nos protege, es triste pero no nos protege, a pesar de que buscamos muchas ayudas y afortunadamente tuve la ayuda de Sisma Mujer, pero pues quien me protege en la ida a la casa o yo no sé qué hacer para protegerme a mí y a mis hijas”, agrega Mayerli.

Linda Lucia Cabrera, subdirectora de la Organización Sisma Mujer, indica que el grado de impunidad en los casos de violencia intrafamiliar o cuando esa violencia se desborda y llega hasta un feminicidio, en Colombia, se mantiene en niveles muy altos.

“Un nivel mayor del 86 por ciento de casos que terminan archivados y claramente si usted es agresor sabe que tiene un 86 por ciento de posibilidades que no le pase nada, pues sigue agrediendo, ese es un poco el problema”, expone Cabrera.

La abogada María Fernanda Burgos, defensora en casos de feminicidio, destaca que a la impunidad contra las mujeres se suman otras razones propiciadas incluso por el mismo Estado y sus entidades para que esa violencia se mantenga.

“Uno se encuentra con justificaciones que realizan los fiscales, por ejemplo que cambien el delito o que lo conciban como un crimen pasional o que lo justifiquen en que la mujer dijo algo o se comportó de manera indebida a lo que se esperaba sobre ella, hay mucha tolerancia de parte de la institucionalidad y tolerancia que se convierte a la vez en violencia”, agrega la abogada.

En el año 2016 fueron recibidas, solo en Bogotá, alrededor de 25 mil solicitudes de medidas de protección. El 90 por ciento, es decir, cerca de 22500 fueron concedidas, el 80 por ciento a mujeres. Así lo revela la comisaria de familia Adela Guzmán. Dice que no solo en entidades como la que representa está la responsabilidad en la protección de las víctimas.

“En cuatro horas la gran mayoría de las comisarías de familia estamos profiriendo medidas de protección a favor de las víctimas, medidas provisionales, pero si la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales se demoran para dictar un fallo por violencia intrafamiliar pues hay que mirar las otras entidades en qué están fallando”, indica la comisaria.

Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres recalcan que aunque no todas las violencias terminan en un feminicidio, el cien por ciento de estos casos sí empezaron con los mismos patrones de agresión. Por el momento en acelerar las investigaciones para este tipo de hechos, es en lo que se avanza.

“Lo que hemos hecho en las organizaciones de mujeres es sentarnos con la Fiscalía General de La Nación y estamos aportando en la construcción de una estrategia de investigación efectiva de la violencia intrafamiliar y justamente se están haciendo énfasis en la efectividad de las medidas de protección porque si se protege a las mujeres, como dice la ley 1257, no hay feminicidios”, puntualiza Linda María Cabrera.

El pasado 31 de mayo se produjo en Arauca el más reciente fallo de un juez por feminicidio. Cada 3 días por el hecho de ser mujer, una persona es asesinada en Colombia. Las víctimas insisten en que no es fácil obtener una protección efectiva del Estado.