La JEP no puede ser utilizada para atacar contradictores políticos: Senador Mauricio Lizcano 

Foto: Tomada de www.mauriciolizcano.com.co

El senador del Partido de La U, Mauricio Lizcano, afirmó que la JEP no puede ser utilizada para atacar a los contradictores políticos, ni para vincular con el conflicto armado a terceros que nada tienen que ver con ello, así lo indicó tras las afirmaciones de Germán Vargas quien señaló que las Farc pretenden poner ante la JEP al ex presidente Álvaro Uribe.

“La JEP no se puede utilizar para atacar contradictores políticos, ni para vincular a terceros que nada tengan que ver con el conflicto armado. Yo creo que lo que quiso decir el Doctor Germán Vargas, es que ésta semana durante la aprobación de la JEP en el Congreso, hay que cerrarle todas las posibilidades de que sea utilizada para esos fines” argumentó.

De igual manera, descartó una reunión entre el ex presidente Álvaro Uribe, y Germán Vargas, por lo menos hasta después de la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales.

“No veo posible una reunión entre el Ex presidente Álvaro Uribe, y el Doctor Germán Vargas hasta que no pase la primera vuelta presidencial, pienso que ambos van a llegar hasta la primera vuelta. Yo lo que veo es como una posibilidad más para la segunda vuelta por que por supuesto están coincidiendo en muchos pensamientos e ideas, pero como él lo dijo, pues hasta ahora no ha existido ninguna reunión” señaló.

Finalmente, el Senador Lizcano advirtió que una coalición de izquierda entre pensamientos políticos, podría darse en caso de que el sometimiento de las FARC a la JEP, no les permita participar directamente en las elecciones de 2018.

“Aquí va a haber una coalición muy fuerte de izquierda donde las Farc van a participar de esa coalición, que es lo que ellos han llamado un gobierno de transición, y es un poco la advertencia que hace el doctor Germán, y a eso es a lo que él se quiere oponer, y a eso es a lo que los colombianos nos tenemos que oponer de manera democrática” manifestó.