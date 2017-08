La justicia quiere curarse de sus propios males: Magistrado José Fernando Reyes

Magistrado José Fernando Reyes // Foto: Colprensa - Diego Pineda

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, aseguró que a pesar de la baja credibilidad de la que goza la justicia actualmente, también desde esas corporaciones se han venido denunciando muchos de los casos de corrupción que hoy están siendo investigados. (Así operaba el cartel de la toga)

En entrevista con RCN Radio, el magistrado Reyes destacó que muchos de los lamentables episodios en los que han resultado involucrados funcionarios judiciales, se han puesto al descubierto por la propia justicia.

“Creo que ha sido una preocupación latente el hecho de tener credibilidad y hay unos eventos que nos ponen en el ojo del huracán” dijo. (Lea también: Era un secreto a voces que exfiscal Moreno tenía un poder oculto en la justicia: Manzur)

Indicó que “la propia justicia se ha encargado de compulsar las copias para que se investigue a aquellas personas que tienen dudas… es cierto que hay poca credibilidad, pero es la justicia la que quiere curarse de sus propios males“.

Con respecto a su relación con el polémico exmagistrado Leonidas Bustos, Reyes indicó que no tiene ningún tipo de cercanía con él y agregó que lo conoce por su trabajo en la rama judicial.

Igualmente se refirió a los nexos con la familia del congresista Arturo Reyes, manifestando que los conoce porque fue compañero de colegio del representante a la Cámara y que nada tiene que ver ese hecho con su elección.

“Al doctor Bustos lo conocí desde hace mucho tiempo cuando se posesionó en la Corte… desde el año 2010 no le veo y no tengo ningún contacto con él, no tengo ni su teléfono… a él lo conozco como a todos los demás magistrados, pero no me afilia ningún nexo de amistad” señaló.

En ese mismo sentido, expresó que con respecto a la familia del congresista Arturo Reyes, la conoce porque “fui compañero del doctor Arturo Reyes y conozco a su hermano y a su familia, pero no pasa de ese nexo….y si los veo en una esquina, los saludo como una persona educada”.

Finalmente, el magistrado José Fernando Reyes, experto en derecho penal manifestó que confía en que su conocimiento le pueda aportar muchos de los casos que analiza la Corte Constitucional. (Lea también: El manizaleño José Fernando Reyes, nuevo magistrado de la Corte Constitucional)

“Un penalista hace falta en la Corte Constitucional porque son muchos los temas que se discuten desde esa perspectiva… lastimosamente en el último tiempo se extraña una persona con afinidades en ese tema”, aseguró.

Agregó que “La Corte se ha renovado y con toda seguridad tenemos el compromiso de saber que la justicia se debe tocar y que evidentemente tiene que pasar por un cambio para que también se le controle… no hay ningún poder incontrolable y la justicia debe estar sometida a esa discusiones”.