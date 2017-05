La lista cerrada será el cuello de botella de la reforma electoral

Foto RCN Radio

El proyecto de reforma política que se presentará al Congreso en los próximos días incluirá la lista cerrada para las elecciones, aunque ese tema tiene poco consenso entre los partidos.

El Gobierno buscará convencer a las colectividades de que ésta sería una buena estrategia para combatir la corrupción electoral, pero a muchos congresistas la propuesta todavía no les convence.

El presidente del partido de la U, Armando Benedetti, dijo que “realmente donde no hay acuerdo es en la lista cerrada, el partido de la U ha dicho que no tiene problema con eso, pero hay otros partidos que necesitan plantear otras opciones”.

“Hay quienes han planteado que haya un Senado regional, hay quienes piden lista cerrada no bloqueada”, indicó.

El presidente del partido Conservador, Hernán Andrade, confirmó por su parte que también existe una propuesta para limitar los periodos de los congresistas en el Senado y la Cámara.

“Es solo una propuesta, nosotros en el partido no la debatimos y no me atrevo a fijar una posición, pero allí se plantea que sean dos periodos y bajando la edad a 25 y 21 años para aspirar”, indicó.

El presidente del Partido Liberal, Horacio Serpa, dijo que defenderá la posibilidad de que los congresistas sean ministros.

“Sirve para fortalecer y dar más seriedad a los partidos y lo digo porque yo viví las experiencias de ser procurador y ministro de Gobierno siendo senador de la República y no hubo ningún traumatismo”, añadió.

El tema de la financiación de las campañas políticas también está en discusión. Mientras unos piden que sea totalmente estatal, otros insisten en que deberían permitirse los aportes privados con reglas específicas.