“La lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”, Santos a exembajador Pinzón

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a las críticas que hizo el exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien dijo que es un error celebrar la entrega de armas de las Farc como si fuera la totalidad, y aseguró que por aspiraciones políticas se puede esperar cualquier cosa. Santos aseguró que “la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana”, en referencia a las críticas que hizo el exembajador Pinzón sobre la dejación de armas por parte de las Farc. En entrevista con Blu Radio, el Presidente también explicó que el Gobierno tiene contabilizadas más de 50 mil armas que han dejado las Farc, entre incautaciones, entregas y desmovilizaciones. “En los últimos años las armas incautadas a las Farc fueron de 13.467, armas que han entregado los desmovilizados casi 3.700, antes de 2010 fue de 25.000 y si usted le suma el proceso de paz que son 7.200 más las 800 que van a entregar que están en materia de seguridad, eso suma más de 50 mil armas que están contabilizadas”, dijo Santos Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no puede creer la alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, después de las fuertes palabras que utilizaron cuando estaban gobernando. Además, dejó en claro que el Gobierno sí objetará algunas leyes que aprobó el Congreso para no comprometer la política fiscal del país.