La otra despedida de año de las Farc, pero en La Picota

Estos son algunos de los presos políticos de las Farc que están en La Picota / foto referencial cortesía

Los presos políticos de las Farc en la cárcel La Picota de Bogotá despidieron por primera vez un año con la tranquilidad de estar en medio de un acuerdo de paz. Sin embargo, algunas versiones indicaron que esta celebración fue más que una simple reunión.

Según la denuncia publicada por el diario El Tiempo, los integrantes de las Farc recluidos en esta cárcel hicieron una fiesta en la noche del 31 de diciembre, que habría incluido alcohol, amenazas y armas blancas.

No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, confirmó que no hubo ninguna fiesta de año nuevo en la cárcel La Picota y aclaró que no hay ninguna investigación a sus funcionarios por hechos relacionados con alguna eventualidad en esa cárcel.

El Instituto señaló que ese día se realizó un operativo de registro y control en todas las celdas de la cárcel, pero que no hubo incautación de licor en el penal.

Por su parte, uno de los voceros de los presos políticos de las Farc en la Picota, Jhonier Martínez, reconoció que hubo una reunión en el patio cuatro de la cárcel entre reclusos y sus familiares durante la celebración de fin de año el pasado 31 de diciembre, “pero no fue un parrandón como lo quisieron dar a entender esos guardias, eso lo puede constatar el director de la cárcel y el capitán Chávez del Inpec, quienes pasaron ese día haciendo la revista de control“, afirmó.

“En un momento que entró la guardia el 31 de diciembre a las 10:15 de la noche pero no hubo ni heridos ni amenazas a nadie ni mucho menos conflicto con el personal de guardia eso lo constata el director de la cárcel“, reiteró.

Según Jhonier Martínez, no hubo ataques ni amenazas a los guardias de turno tal como lo comentaron al diario El Tiempo. “Primero que todo, somos seres humanos, el día 31 en horas del día hubo una integración entre la familia y los reclusos, dentro del respeto y disciplina“, aseguró el preso político de las Farc.

“La única bebida que hubo en uno de los pasillos fue guarapo que hizo uno de los campesinos que está en la cárcel, pero nunca hubo una botella de aguardiente, ni mucho menos de Whisky“, manifestó a RCN Radio Jhonier Martínez.

De acuerdo con la normatividad del Inpec, para el caso de las reuniones o actividades, estos eventos deben contar con autorización del director de la cárcel y se deben efectuar dentro de los horarios permitidos.

En el caso de La Picota y según pudo establece RCN Radio, el director de la cárcel no consignó alguna novedad de este tipo en el informe de novedades del pasado 31 de diciembre.

Los guardias han indicado que se presentan problemas de indisciplina con internos de grupos armados, pero mayormente con reclusos de las Farc en distintas cárceles, porque no quieren obedecer las órdenes de la guardia después de la firma del acuerdo de paz.