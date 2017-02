La Procuraduría no tiene porqué estar en la Jurisdicción Especial de Paz: Santos

Juan Manuel Santos / AFP

El presidente Juan Manuel Santos le dijo al procurador, Fernando Carillo, que esta entidad no tiene porqué estar presente en la Jurisdicción Especial de Paz, ya que así se acordó con las Farc.

Después de que Carrillo asegurara que no tener a la Procuraduría en la Justicia Especial sería una “afrenta a la Constitución y a las víctimas”, Santos aseguró que el Ministerio Público no está diseñado para vigilar los procesos que lleguen a la Jurisdicción de Paz.

“Lo que el señor procurador está pidiendo, que lo incluyan como parte de la Justicia Especial de Paz, yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, pero no es parte de los acuerdos. Acordamos que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad”, aseguró Santos.

Es por esto que le hizo un llamado al Congreso para que no modifique los acuerdos de paz en esta materia, ya que el Gobierno incumpliría su palabra con las Farc.

De hecho, el presidente dijo que se podrían cambiar algunos aspectos de la Justicia Especial de Paz, sin embargo, todo dependerá si se logra acordar con esta guerrilla.

“Los acuerdos ya están escritos y ya están en Ginebra y en Naciones Unidas, pero sobretodo ya están consignados como la palabra del Estado Colombiano, entonces, esos acuerdos no se pueden cambiar, que de pronto se puedan mejorar en lo marginal, perfecto, se discute y se discute con la contraparte”, explicó Santos.

Aunque no se refirió al fiscal, Néstor Humberto Martínez, quien también hizo observaciones a la Jurisdicción Especial de Paz, el mandatario dijo que no se puede hacer nada, ya que quedó consignado en los acuerdos de Paz en La Habana.

Sin embargo, el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, antes de las declaraciones de Santos había asegurado que “no tiene nada en contra de que la Procuraduría participe” y se le tendría que dar el debate correspondiente.