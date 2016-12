La reforma tributaria no va a generar recursos para financiar debidamente el posconflicto: Juan Camilo Restrepo

Foto: Twitter @restrepojcamilo

El jefe negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma tributaria con las modificaciones que se realizaron, al manifestar que no se podrá financiar debidamente el posconflicto.

De acuerdo con Restrepo, en el Congreso y también en el Gobierno se “desatendieron” muchas recomendaciones de expertos y quedó una “colcha de retazos” que no da luces sobre cómo se va a financiar los proyectos en los próximos años.

“La reforma tributaria, tal como salió, que la llamo trasquilada, no va a ser ni estructural, ni sobre todo va a generar recursos para cumplir las metas fiscales y para financiar debidamente el posconflicto”, advirtió Juan Camilo Restrepo.

Es por esto que Restrepo mostró su preocupación porque “en la experiencia en países centroamericanos, en donde los posconflictos han fracasado es porque no se implementaron a tiempo y rápido y por eso no deja de preocupar mucho que no hay claridad sobre cómo se van a financiar las grandes tareas del posconflicto en los años venideros”.

De hecho, Restrepo aseguró que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo mucha responsabilidad sobre las modificaciones que hubo de la reforma, ya que cedió ante presiones de algunos sectores.

“Finalmente se cedió a mucha de las presiones y de los lobbies que hubo”, expresó el Jefe Negociador del Gobierno con el ELN.

Según Restrepo, el Gobierno es culpable de esta reforma ya que dejó que se modificaran muchos artículos, por lo que en 2017 tan solo se podría recaudar $6.5 billones, mientras que la expectativa era que fueran $20 billones.

De esta manera, Juan Camilo Restrepo manifestó que el Estado deberá tener más alternativas para financiar el posconflicto, ya que históricamente “está deficientemente financiado”.