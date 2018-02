La SAC pide no especular con los precios de las frutas cítricas

Foto: Cortesía CitriCaldas

Tras la cuarentena declarada por el ICA en Norte de Santander por la presencia de la enfermedad HLB de los cítricos, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pidió no especular con los precios de las frutas pertenecientes a este grupo como la naranja, el limón la mandarina, entre otras.

El gremio aclaró que estas frutas no provienen en su mayoría de este departamento si no de varias zonas del país como: El Eje cafetero, Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima donde hasta ahora no hay presencia de este virus.

Por su parte, Corabastos reportó estabilidad en los precios y normalidad en el ingreso de cítricos como, lulo, maracuya, naranjas, limones etc.

Sin embargo, el más reciente reporte del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) señaló que en algunas ciudades subió un 24% el kilo de limón por causa de un menor abastecimiento de esta fruta desde El Espinal (Tolima).

Por su parte, en la capital de Córdoba, el incremento de esta variedad de cítrico se dio como resultado de las bajas actividades de producción y recolección en Tolima y Norte de Santander. Por lo anterior, el kilo se ofreció a $1.125, un 13% más.

Cabe mencionar que el HLB es una enfermedad que afecta a los cítricos por medio de un insecto, afectando la apariencia y el sabor de los frutos así como su etapa productiva.