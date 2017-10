La U apoyará candidato presidencial un mes y medio antes de las elecciones

Aurelio Iragorri, director del partido de la U. Foto: Partido de la U

Durante su posesión como nuevo director único del Partido de la U, el exministro Aurelio Iragorri anunció que la colectividad tomó la decisión de apoyar a un candidato presidencial un mes y medio antes de las elecciones en el 2018, “aplicaremos la formula Messi, mes y medio antes de elecciones apoyaremos a un candidato de la U”, indicó.

“No vamos a adherir como Partido, salvo que haya una razón especial, hasta después de las elecciones al Congreso, es la estrategia Messi, mes y medio ante de elecciones de presidente empezamos hablar de eso, mientras tanto la fortaleza del partido es la fuerza regional, senadores, representantes, diputados, concejales, diles, comuneros, si no fortalecemos eso primero después cuando vayamos a buscar cual es la mejor opción para Colombia dentro de los candidatos que hay, pues tenemos que llegar sólidos con una votación ojala superior a dos millones de votos“, indicó el director de la U.

Iragorri aseguró que será riguroso con la entrega de avales para el Senado y Cámara de Representantes porque esa labor se canalizará únicamente en la dirección del partido y será quien tendrá la responsabilidad penal si otorga avales a personas que tiene problemas con la justicia.

“Tomaré la vocería para que la gente no coja al partido para realizar cosas que sean para beneficio privado en particular, centralizar las decisiones del partido en el director único y la dirección nacional para que seamos nosotros quienes tengamos que responder penalmente si se le da el aval a una persona equivocada, yo como director le pongo las firmas a las listas de Cámara y Senado”, afirmó Aurelio Iragorri.

Esta decisión que tomó el partido de la U, cayó bien en sectores como el que lidera el senador Mauricio Lizcano quien afirmó que esa es una buena decisión para quienes están apoyando la candidatura de Germán Vargas Lleras dentro de la U, “yo creo que este espacio nos permite para que todo el Partido llegue unido a acompañar al Dr. Germán Vargas Lleras”, afirmó el Lizcano.

La decisión de apoyar a Germán Vargas Lleras dentro de la U generó inconformismos y existen congresistas, como el representante Hernán Penagos, que piensa que eso es incurrir en doble militancia.

El director de la U, Aurelio Iragorri afirmó que esas personas que están haciendo reuniones en favor de un candidato presidencial de otro partido, no se les dará el aval, “si esas personas estuvieran aspirando al Congreso, porque como dicen que no se van a volver a lanzar, pues yo no les daba el aval del partido porque están es en otro partido y otro juego”, puntualizó.