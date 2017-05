La Unión Europea reiteró su apoyo a los Acuerdos de Paz, pese a recientes tropiezos

Luego de varias reuniones del vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, con delegados de la Unión Europea y la Cancillería Alemana, los representantes de los gobiernos en el viejo continente ratificaron su respaldo a la implementación de los Auerdos de Paz con las Farc y manifestaron que los recientes tropiezos que se han presentado serán temporales.

El enviado Especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, aseguró que siempre ha sabido que la implementación del Acuerdo va a ser un reto, pero que el mundo entero espera que los esfuerzos y el compromiso del país permanezcan puestos en los resultados y que “hay que entender que son los resultados lo que importa. Somos optimistas de que este Acuerdo de Paz va a ser implementado”.

“El principal mensaje es mantener el foco en el Acuerdo de Paz, que se mantengan la esperanza y la confianza de que el Acuerdo va a ser exitoso. El mundo entero está esperando el éxito de este Acuerdo por los colombianos, pero también porque el mundo francamente necesita la implementación exitosa del Acuerdo. La comunidad internacional y la Unión Europea estamos con los colombianos en la implementación y el mensaje es que no se desalienten con las dificultades que se presentan”, dijo Gilmore.

Por su parte el vicepresidente Óscar Naranjo sostuvo que la comunidad internacional acompaña y respalda el proceso de paz colombiano y a pesar de las dificultades lo que han dicho es que tienen certeza de que los colombianos seremos capaces de enfrentar los obstáculos que plantea la construcción de la paz.

“Estamos viviendo una situación que crea incertidumbres y en nuestra opinión no son catastróficas, el mensaje es claro: acá no hay una catástrofe alrededor del proceso y por lo tanto la confianza se mantiene (…) están dispuestos no solamente a respaldar políticamente el proceso sino, en términos de cooperación, a acompañar el desarrollo territorial que plantea el Acuerdo”, dijo Naranjo.

El vicepresidente de la República también sostuvo un encuentro con 28 embajadores de Alemania en América Latina quienes, a su vez, reiteraron su total apoyo a Colombia en el proceso de implementación de los acuerdos.