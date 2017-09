“La visita del Papa ya comenzó a producir milagros”, Santos

Papa Francisco en su visita a Colombia. Foto: AFP

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Papa Francisco ya comenzó a hacer milagros a su llegada a Colombia, esto por el cese el fuego bilateral que se decretó con el ELN y la intención del Clan del Golfo de someterse a la justicia.

En entrevista exclusiva con RCN Radio, el presidente expresó que las noticias que se dieron sobre el ELN y el Clan del Golfo coincidieron con la visita del Sumo Pontífice, por lo que es un motivo de esperanza para todos los colombianos.

“Ya comenzó a producir milagros la visita del Papa porque realmente coincidieron, esto no fue planeado en esa forma, coincidieron estas noticias muy importantes que nos llenan de esperanza, por eso la esperanza está creciendo, el futuro de Colombia se está despejando cada vez más y por eso la alegría también tiene que crecer todos los días”, le dijo a RCN Radio el presidente.

Por otra parte el mandatario compartió las palabras del Papa Francisco al decir que los colombianos no pueden dejarse robar la esperanza y manifestó que es un mensaje poderoso que el país debe acoger.

“Lo acabo de escuchar (al Papa) exhortando a los colombianos a que no nos dejemos robar la alegría y la esperanza y eso lo compartimos todos, esa alegría, esa esperanza que podemos crecer, que podemos fortalecer todos los días, no podemos permitir que algunos que nos quieren robar ese futuro nos lo roben, de manera que ese mensaje es muy poderoso, muy oportuno y yo quisiera que todos no solo lo escucháramos, sino que lo aprovecháramos”, sostuvo Santos.

Finalmente el presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que los colombianos sepan aprovechar la visita del Papa y dejen atrás el odio, la sed de venganza y haya una verdadera reconciliación.