La zona veredal de las Farc que no dista mucho de la selva

En medio de las montañas del Tolima, a 40 minutos en carro y otros 40 a pie desde el municipio de Icononzo, se encuentra ubicada la zona de preagrupamiento de las Farc, en la que 57 guerrilleros dicen no extrañar la selva debido a las duras situaciones que deben enfrentar día a día.

Guarima Mahecha, integrante de las Farc desde hace 20 años, aseguró que lo poco que tienen armado en esta zona tuvieron que arrebatárselo a la montaña que al principio se mostró inhóspita, pero que ahora es el espacio en el que comparten con la esperanza de que lleguen pronto las ayudas anunciadas en el proceso de paz.

“Aquí la maleza nos llegaba hasta el pecho, nos tuvimos que abrir paso con machete y azadón; como todavía no hay unas casas como en otras zonas tuvimos que instalar las carpas que usábamos en el monte, la única diferencia es que tenemos colchón”, aseguró el insurgente.

Una cancha de fútbol al lado de un barranco, improvisada con madera seca, malla y cercas de alambre es el espacio recreativo de estos hombres y mujeres, quienes en cada juego aplican la ley de que “quien bota el balón debe salir corriendo a traerlo” y de esta manera olvidan por un tiempo los días de combate en las selvas Colombianas.

Gira es otra guerrillera concentrada en esta zona veredal y aunque no quiso decir cuánto tiempo llevaba en las Farc resaltó que su mayor anhelo es dejar las armas e integrarse a la vida como contadora pública.

Desde este punto del departamento del Tolima aseguró que los sacrificios que afrontan son parte de lo que ellos denominan como el camino hacia la vida política.

“Como ustedes ven aquí no hay mayor cosa, dormimos en carpas, no hay suficientes baños, lo poco que tenemos es porque lo hemos construido y sentimos que nos están olvidando por parte del Gobierno (…) estar aquí es como cuando vivíamos en la selva, solo que ya no nos bombardean o tenemos que correr de los operativos del Ejército”, dijo Gira.

A la hora de dormir estas personas improvisan camas de tierra en sus carpas, cobijas de la milicia y algunas otras que les han regalado familiares y amigos sirven de abrigo en el frío de las montañas tolimenses; luego de cada jornada de descanso se alistan y bajo las órdenes del jefe guerrillero alias ‘Rodrigo Cadete’ preparan la jornada de mejoramiento de la zona.

“Nosotros aquí estamos subsistiendo con lo que nos envían los jefes nuestros, pero no es mucho lo que se tiene, esperamos todos los días que inicien los trabajos de la misión verificadora y de esta forma llegue lo que el Gobierno nos prometió”, aseguró Cadete, comandante de la zona veredal.

Actualmente son 57 los guerrilleros que se encuentran concentrados en esta zona veredal del municipio de Icononzo, aunque se espera que en las próximas semanas empiecen a llegar otros subversivos para completar un grupo de 300 o 400 de ellos.