Las Farc están en deuda con la entrega de menores: Alto Comisionado de Paz

Foto referencial de AFP

El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, advirtió que la guerrilla de las Farc no le ha cumplido al Gobierno y al país en el compromiso de la salida de menores de 15 años de sus filas.

En diálogo con RCN Radio, Jaramillo dijo que es inaceptable que las Farc sólo hayan entregado 13 menores desde que se puso en marcha el proceso de entrega de estos jóvenes que fueron reclutados.

“Lo que se acordó desde Marzo del año pasado es que saldrían de las filas de las Farc los menores de 15 años y salieron 13. Las Farc están en deuda con el país y no se han movido con celeridad y así se lo hemos dicho” dijo.

Indicó también que “en lo que están en deuda es que salgan de sus filas. Para el Gobierno eso es inaceptable y seguiremos insistiendo para que salgan los menores”.

En ese mismo sentido Jaramillo destacó que no se sabe con exactitud cuántos menores de edad hay en las filas de las Farc, al tiempo que agregó que se avanza en el proceso de reincorporación de los mismos.

“Acordamos un nuevo programa para la desvinculación de todos los menores de 18 años y su reincorporación a la vida civil” y en eso estamos trabajando con el Nuevo Consejo Nacional de Reincorporación y se tienen que dar las últimas puntadas”, precisó.

Añadió que “no tenemos una cifra de cuántos menores hay y para serle franco no creo que las mismas Farc sepan cuántos menores tienen”.

Problemas con las zonas veredales

El alto comisionado para la Paz reconoció que el Gobierno fue ingenuo al pensar que en un mes estaría listo el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales, teniendo en cuenta las dificultades en muchos de los lugares para la construcción de los campamentos.

“Subestimamos el reto que suponía el establecimiento de las zonas en lugares tan remotos, porque hay muchos problemas prácticos inimaginables como arrendar un predio que es de cuatro personas diferentes en donde hay que juntarlos y acordar estas situaciones”, señaló.

Agregó que “poner de acuerdo a los comandantes de las Farc tampoco es fácil y creer que eso lo íbamos a hacer en 3o días fue ingenuo”.

Jaramillo precisó, sin embargo, que el Gobierno sigue avanzando en la construcción de varias de las zonas para que se pueda agilizar la movilización de los guerrilleros a dichos campamentos.

“Vamos avanzando en la construcción en muchas de las zonas. Tenemos un nuevo gerente de las zonas que es el señor Carlos Córdoba. Estamos tratando de acelerar el proceso de traslado de estas personas y estamos encausando el proceso”, puntualizó.

Zona veredal de Caño Indio

Sergio Jaramillo aseguró que de manera particular se presenta un inconveniente con la zona veredal de Caño Indio, en Norte de Santander, en donde existe una gran cantidad de cultivos ilegales que no han podido ser restituidos, por lo que no se ha podido hacer efectivo el traslado de los guerrilleros.

“Realmente hay una presencia de cultivos ilegales muy cerca de la zona y no se ha logrado concertar con esa comunidad un acuerdo de sustitución en los términos de La Habana; se cruzó el tema de los cultivos con el traslado a esa zona y estamos tratando de llegar a un acuerdo ahí” manifestó.

Listado de combatientes

El Alto Comisionado de Paz dijo que el listado total de combatientes de las Farc se conocerá una vez se haga el proceso de entrega de armas que permita iniciar el programa de reincorporación.

Sin embargo, aclaró que ya existen unas listas previas de las personas que se están trasladando a las zonas veredales.

“Es que hay diferentes tipos de información, las Farc han entregado unos listados, porque si usted va a hacer un campamento debe saber cuánta gente va a llegar; el primer compromiso es entregar esa lista para saber la gente que va a estar en estos lugares y eso se ha venido cumpliendo” dijo Jaramillo.

Añadió que “ya el listado definitivo se recibe en mi oficina y eso quedará certificado para que hagan parte de los listados de reintegración”.

Proceso de desarme

También precisó que ya se ha logrado la destrucción de una parte del material bélico de las Farc y que la entrega de las armas se surtirá a través de la ONU.

“Ellos entregarán las armas a la ONU y una vez hagan eso recibirán un certificado y con eso esa persona podrá acceder a la amnistía. En este caso hay que decir que todo el tema de desarme es responsabilidad de las Naciones Unidas y no del Gobierno” dijo.

Visita de Hollande a las zonas veredales

Sergio Jaramillo destacó la visita del presidente de Francia, Francois Hollande, a una de las zonas veredales en los próximos días, al igual que la del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania y dijo que con este acuerdo Colombia se convirtió en un ejemplo ante el mundo.

“Mañana viene el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania que será el jefe de Estado y quiere ver de primera mano cómo funciona dicho mecanismo; luego viene el presidente de Francia, lo que quiere decir que todas estas personas saben lo que está pasando en Colombia, porque somos la única buena noticia en el mundo y a veces a nosotros se nos olvida eso” manifestó.

Combates en San Vicente del Caguán y asesinato de líderes sociales

Finalmente Sergio Jaramillo dijo que los combates que se presentaron en las últimas horas entre miembros de las Farc en San Vicente del Caguán y el asesinato de varios líderes sindicales son algunos de los riesgos que se corren en medio de los retrasos de la implementación de los acuerdos.

“Hemos tenido algunas dificultades con el tema de las zonas en el Caquetá y conozco de esa información, pero esos son los riesgos de un proceso de paz en el que hemos tenido algunos retrasos y en el que hemos hablado en muchas oportunidades de la fragilidad del mismo si no avanzamos rápido” señaló.

Agregó que “hay que esperar a los resultados de las investigaciones, pero sí hay bandas que ahora quieren ocupar esos terrenos y lo que uno ve ahí es una disputa de control territorial que ha sido nuestra incapacidad histórica y una de esa maneras que usan estas bandas criminales es asesinando líderes sociales”.