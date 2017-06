Las Farc no entregaron todas las armas y el gobierno debe dar cuenta de eso: Militares retirados

Luego de que las Naciones Unidas reportaran el recibimiento de 7.132 armas de la guerrilla de las Farc, militares retirados salieron al paso para asegurar que dicha cantidad no corresponde al número de armas de ese grupo.

Según el general (r) Néstor Ramírez y quién fue segundo comandante del Ejército Nacional, los datos históricos de esa guerrilla reflejan que la suma de armas superaría las 20 mil por lo que el Gobierno Nacional debe dar explicaciones del armamento faltante.

“Pero no me preocupa tanto las armas sino los dineros que no sean declarados ya que pueden comprar las armas con plata que tienen escondida y producto del narcotráfico”, dijo el general Ramírez, quién indicó que queda la búsqueda de las más de 900 caletas que seguirían sin ser halladas.

Por su parte, el general (r) Jaime Ruíz, indicó que aún no se han recibido las explicaciones del gobierno sobre las evidencias de campamentos de las Farc en Venezuela “qué pasa con la gente que va a ser escolta y sigue con armas; ellos son un grupo armado y constituye una falta grave que no genera tranquilidad”.

La entrega de las más de siete mil armas se dio en el departamento del Meta, en donde con presencia del presidente Juan Manuel Santos se le dio fin a este proceso.