Las mujeres militares que abren camino a paso firme

La disciplina, entrega y pasión son los puntos en común de dos mujeres que trabajan en las fuerzas militares cuyas historias se convirtieron en letras a través de un libro en el que son protagonistas y que describe las historias de grandeza al servicio de Colombia.

La primera de ellas es la Teniente Lady Rey, oficial de la Brigada de Fuerzas Especiales y primera tiradora de alta precisión del Ejército.

“Tengo una bebé de 17 meses, es mi mayor motivación, es mi fortaleza todos los días para ir al trabajo, para hacer lo que hago a diario”, dice con firmeza.

Una mujer con motivación y que le encantan los retos, sin olvidar claro está, su faceta como madre de familia.

“Es combinar dos cosas a la vez, es un poco difícil pero no imposible ya que tiene que responder siendo una gran mamá, una gran militar y una gran profesional”, añade.

Otra historia de vida que se inmortaliza a través del poder que tienen los libros es la de Érica Meneses, sargento y primera mujer instructora de paracaidismo en Colombia: la heroica.

“Ese primer salto lo hice en el 2010 cuando inicié el curso de paracaidista militar regular, fue un salto espectacular, un salto de decisión que yo creo que nos abrió las puertas para que pudiéramos alcanzar lo que hasta hoy he logrado, y es tener todas las especialidades de aire”, explica con mucha emoción la sargento Meneses.

Madre de tres hijos, una mulata delgada y de sonrisa inspiradora que no le teme a las alturas y a los retos que la vida todos los días le pone en su camino.

“Nosotras somos muy capaces de todo, cuando se nos da la oportunidad toca aprovecharlas; no decir no puedo, no soy capaz, esto no es lo mío, no. Hay que salir a delante, me encantaría que hubiera muchísimas más mujeres como yo”, subraya con alegría y emoción.

Historias de mujeres que ahora se sumergen en el universo literario que exploran con imaginación, seguridad y con pasos firmes.