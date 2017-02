Las sanciones que podría enfrentar Zuluaga en el Centro Democrático si se comprueba financiación de Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga / Foto Colprensa - Juan Páez

El Comite de Ética del Centro Democrático ha venido sosteniendo una serie de reuniones para analizar el caso de Óscar Iván Zuluaga, cuyo asesor de campaña, Duda Mendonça, supuestamente habría recibido un millonario pago de la firma Odebrecht.

Fuentes del uribismo han dicho a RCN Radio que pueden ser varias las medidas o sanciones que podría enfrentar el hoy precandidato presidencial por estos hechos: La suspensión de la militancia, suspensión de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático o incluso la expulsión del propio partido.

Aún no se conoce si habrá o no sanción contra Zuluaga, pero es una de las posibilidades que se estaría evaluando al interior de la colectividad.

Sin embargo, el hecho de que el partido Centro Democrático no tuviera personería jurídica en la época de la campaña presidencial, podría ayudar en la defensa de Óscar Iván Zuluaga, que aspiró a la Casa de Nariño por firmas.

Por ahora, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho en diálogo con RCN Radio que se siente bastante golpeado por lo que está sucediendo al interior del partido.

“Me duele mucho que estemos en esto. Nosotros respondemos por todo y por eso le damos la cara a los medios de comunicación. Yo confieso que estoy bastante preocupado por la suerte del partido, bastante golpeado”, sostuvo.

Dijo además que tuvo una conversación con Daniel García Arizabaleta, quien tuvo vínculos con Odebrecht en la época de campaña y quien fue el que consiguió el contacto con el señor Duda Mendonça.

“Tuvo una relación laboral, que está documentada, con Odebrecht entre 2010 y 2013. Cuando les recomendaron a Duda, que era un asesor muy famoso, él efectivamente dijo que se podía buscar a que Odebrecht ayudara a contactarlo”, dijo en diálogo con RCN Radio.

Sostuvo que el viaje hecho por García a Brasil para conocer a ‘Duda’ lo pagó Odebrecht. “le pregunté cuántos viajes hizo y me dijo ‘uno, el que se conoce, lo otro no es cierto. Me dijo que no participó en nada de lo económico, que ese día examinaron el tema publicitario”, sostuvo.