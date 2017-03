¿Le negaría el Senado la renuncia a Germán Vargas Lleras? Se abre el debate

Foto Alcaldía de Ibagué)

El anuncio del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, de renunciar a su cargo desató una polémica sobre si el Congreso puede o no aceptar su dimisión una vez sea presentada el próximo 14 de marzo.

El presidente del Partido de la U, Armando Benedetti, citó el artículo 173 de la Constitución, numeral 01, que indica que entre las atribuciones del Senado está: “admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente”.

Esto hizo crecer la tesis sobre la posibilidad de que los senadores impidan que el funcionario se retire del cargo.

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, el Senado sí tiene la facultad de no aceptarle la renuncia al vicepresidente Vargas Lleras.

“(El vicepresidente) tiene que presentarle su renuncia a quien fuera su nominador; su nominador fue una votación popular, luego es el Congreso el que tiene que aceptar o no la renuncia y podría darse la posibilidad de que no se la aceptaran”, explicó Charry en el programa Voces RCN.

Sin embargo, consideró que este sería un caso excepcional en el Congreso, pues no habría antecedentes de que se haya presentado un caso similar al que se vive actualmente con el vicepresidente Vargas LLeras.

También advirtió Juan Manuel Charry que existe una jurisprudencia del Consejo de Estado por el caso de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto (cuya elección fue declarada nula por ese alto tribunal), en la que se señala que no fue suficiente la renuncia para que dejara de contarse el tiempo que tiene para no inhabilitarse.

Pero Charry hace una salvedad: “Hay quienes sostienen que (Vargas Ll.) tiene un régimen especial, que con la reforma de equilibrio de poderes quedó claro que el Vicepresidente podía renunciar para aspirar a la Presidencia de la República y que no estaría en la hipótesis de la jurisprudencia del Consejo de Estado”.

La renuncia podrá ser reiterada: Vicepresidencia

El equipo de colaboradores de Germán Vargas Lleras presentó una argumentación jurídica, que fue conocida por RCN Radio, la cual demostraría que el Vicepresidente sí puede irse del cargo así el Senado no acepte su renuncia.

Según el documento, el artículo 321 de la Ley 5º de 1992 establece que “la renuncia podrá ser reiterada”, es decir, podrá insistirse en ella para obligar al Congreso a aceptarla indefectiblemente.

De igual forma, citan el Decreto la Ley 2400 de 1968, en la que se establece que todo funcionario podrá renunciar voluntariamente a su cargo cumpliendo ciertos parámetros que eviten una falta disciplinaria como el abandono del cargo.

Allí también se establece que la fecha que se determine para el retiro, en este caso del Vicepresidente, no podrá ser mayor a 30 días. Es decir, si Germán Vargas Lleras presenta su renuncia el 14 de marzo, a más tardar el 14 de abril tendrá que estar por fuera de su cargo.

“Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el abandono del empleo”, señala el decreto 2400.

En la reglamentación de esta normatividad, que se hizo con un decreto posterior: el 1950 de 1973, se establece en su artículo 112 que “si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable”.

Esto quiere decir que el Senado estaría en la obligación de aceptar la dimisión de Germán Vargas Lleras en caso de que él insista en irse del cargo.

El artículo 113 de ese mismo decreto también establece que “vencido el término señalado en el presente artículo (30 días) sin que se haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo”.

Con base en estos y otros argumentos citados en el documento, la Vicepresidecia de la República presentó las siguientes conclusiones:

De acuerdo con el marco jurídico expuesto, la sentencia citada y el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, ante la pregunta ¿Qué ocurriría en el evento en que el Congreso de la República no acepte la renuncia al cargo, presentada por el señor Vicepresidente de la República?, consideramos lo siguiente:

1. Si, una vez presentada la renuncia al cargo por parte del señor Vicepresidente el Senado de la República omite pronunciarse respecto de la aceptación de la renuncia, después 30 días hábiles contados a partir de su presentación, el Vicepresidente podrá separarse del cargo sin que se configure un abandono del mismo.

2, Si, una vez presentada la renuncia al cargo por parte del señor Vicepresidente, el Senado de la República se pronuncia expresamente señalando que no la acepta, solo podrá hacerlo en la medida que exponga motivos notorios de conveniencia pública para no aceptarla, sin embargo, aun cuando esto ocurra, si el Vicepresidente insiste en la renuncia, es decir, la reitera, el Senado de la República deberá aceptarla, so pena de que, cumplido el plazo señalado, el Vicepresidente pueda separarse de su cargo sin que se configure un abandono del mismo.